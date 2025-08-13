Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Melero durante la presentación de la plantilla del Leganés en el recinto ferial de Leganés LegaFantasy
UD Almería

Oficial: Melero, nuevo jugador del Leganés

El centrocampista madrileño ha sido traspasado al Leganés

Antonio del Rosal

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:00

Gonzalo Melero ha dejado de pertenecer a la UD Almería después del acuerdo al que ha llegado el club almeriense con el jugador y el CD Leganés para el traspaso del futbolista a la entidad pepinera. De esta forma el centrocampista madrileño, que tenía un año más de contrato, pone fin a tres temporadas como rojiblanco. El futbolista que había sido uno de los jugadores titulares para Rubi la temporada pasada y hace dos años en Primera División, logrando la permanencia, se marcha por la puerta de atrás del club rojiblanco. Ya que ha estado toda la pretemporada al margen del equipo. Su salida supone un aporte económico al club y deja un hueco para los nuevos jugadores.

Llegó al Almería en la campaña 2022-2023, procedente del Levante UD, con el conjunto indálico recién ascendido a Primera División. 27 partidos de Liga, marcando cuatro goles, y una confrontación de Copa, fue su balance entonces. En el ejercicio 2023-2024, también en la máxima categoría del fútbol español fue alineado en 28 encuentros de Primera División, haciendo un gol, y en otro del torneo del KO. La pasada temporada, en Segunda, disputó 32 partidos de Liga (cuatro goles), 2 de play-off y 4 de Copa. En total 95 encuentros (55 en Primera), 10 tantos y 8 asistencias para un jugador que también ha lucido el brazalete de capitán.

