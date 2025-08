Oficial: Marcos Peña traspasado al Famalicão

Antonio del Rosal Viernes, 1 de agosto 2025, 18:01 Comenta Compartir

La UD Almería sigue aligerando la plantilla, el último en salir ha sido Marcos Peña. El almeriense de 20 años se ha marchado traspasado al Famalicão, dejando en el Almería unos 2 millones de euros. El centrocampista ha firmado para las próximas cuatro temporadas con el equipo de la Primera División portuguesa.

El futbolista comentó en los medios oficiales del club portugués que «decidí dar este paso en mi carrera porque siento que es la manera ideal de seguir creciendo tanto a nivel personal como jugador. Sé que el Futebol Clube de Famalicão es un club que me permitirá seguir desarrollándome y convertirme en un jugador más maduro». Marcos Peña tiene claro cual es sus objetivo con su nuevo equipo, asegurando que «ayudar al club a lograr la mejor clasificación posible y seguir dejando un referente en cuanto a calidad de juego».

Peña comentó como se fraguó su fichaje, reconociendo que «hablé con Álex Centelles y solo me habló de cosas positivas del club. Me comentó que invierten mucho en jugadores jóvenes y ofrecen todas las condiciones para su desarrollo, algo que se ve reforzado por el fantástico Centro de Entrenamiento. Me defino como un centrocampista con buena capacidad defensiva, que combina con calidad en el pase y visión de juego».

El centrocampista destacó por su madurez sobre el césped y su tranquilidad, haciendo un fútbol ordenado y sin tomar riesgos. Parecía que llevaba toda la vida jugando con el primer equipo. Su posición natural es la de pivote, la de '5', pero puede jugar en cualquiera de las demarcaciones de la medular, incluso más adelantado tiene llegada y gol. La temporada pasada, Peña jugó en el Marbella, donde ha peleado por mantener la categoría. El futbolista de 20 años jugó 37 partidos con el Marbella, anotando un gol y dando una asistencia. Hay que destacar que fue titular en 21 ocasiones, es decir, más de la mitad de los partidos que ha jugado.

Marcos Peña es uno de los integrantes de la generación de jugadores que logró el subcampeonato en la Copa del Rey juvenil en el ejercicio 2022-2023 y el ascenso a Segunda Federación con el filial en el 2023-2024. En esta misma temporada, el entrenador Pepe Mel lo hizo debutar en Primera División con la UD Almería. Ahora va a volver a estar en la máxima categoría, pero en el fútbol portugués.