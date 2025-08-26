Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Édgar durante un partido con el Almería UDA
UD Almería

Oficial: Édgar se marcha al Hajduk Split

El central rojiblnaco se marcha cedido al conjunto croata durante la próxima temporada

Antonio del Rosal

Martes, 26 de agosto 2025, 16:51

Se reabre la rampa de salidas del Almería para la marcha de Édgar González al Hadjuk Split, equipo de la Primera División de Croacia. El jugador, que se encontraba, en el grupo de los 'apartados' se unirá al club croata durante la próxima temporada en calidad de cedido aunque con opción de compra al final del curso. Hay que recordar que el futbolista catalán tiene contrato vigente con el Almería hasta el 2028.

Edgar llegó al Almería en el ejercicio 2023-2024, procedente del Betis Balompié. En aquella campaña, en Primera División, disputó 31 encuentros de Liga y 1 otro de la Copa del Rey. La pasada temporada, 2024-2025, en Segunda División, fue alineado en 45 ocasiones; 40 en LALIGA HYPERMOTION, 2 en el play-off de ascenso y 3 en Copa del Rey. El Almería ha rconocido públicamente que le desea toda la suerte en su nueva andadura profesional a Édgar, al margen de agradecerle su entrega con el equipo durante estas dos últimas temporadas en las que, como hemos visto, ha jugado un total de 77 partidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  2. 2

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  3. 3

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  4. 4 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  5. 5

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  8. 8 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  9. 9 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  10. 10 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oficial: Édgar se marcha al Hajduk Split

Oficial: Édgar se marcha al Hajduk Split