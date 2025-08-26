Oficial: Édgar se marcha al Hajduk Split

Antonio del Rosal Martes, 26 de agosto 2025, 16:51 Comenta Compartir

Se reabre la rampa de salidas del Almería para la marcha de Édgar González al Hadjuk Split, equipo de la Primera División de Croacia. El jugador, que se encontraba, en el grupo de los 'apartados' se unirá al club croata durante la próxima temporada en calidad de cedido aunque con opción de compra al final del curso. Hay que recordar que el futbolista catalán tiene contrato vigente con el Almería hasta el 2028.

Edgar llegó al Almería en el ejercicio 2023-2024, procedente del Betis Balompié. En aquella campaña, en Primera División, disputó 31 encuentros de Liga y 1 otro de la Copa del Rey. La pasada temporada, 2024-2025, en Segunda División, fue alineado en 45 ocasiones; 40 en LALIGA HYPERMOTION, 2 en el play-off de ascenso y 3 en Copa del Rey. El Almería ha rconocido públicamente que le desea toda la suerte en su nueva andadura profesional a Édgar, al margen de agradecerle su entrega con el equipo durante estas dos últimas temporadas en las que, como hemos visto, ha jugado un total de 77 partidos.