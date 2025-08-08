Oficial: Bonini, nuevo jugador de la UD Almería

Antonio del Rosal Viernes, 8 de agosto 2025, 18:22 Comenta Compartir

Federico Bonini se ha convertido en el noveno fichaje de la UD Almería en lo que va de mercado de fichajes. El defensa de 24 años tenía contrato con el Catanzaro, pero los rojiblancos pagaron casi 3 millones de euros para hacerse con el jugador. El zaguero será rojiblanco durante las próximas 6 temporadas. El futbolista destaca por su potencia física y su olfato goleadfor a pesar de ser defensa, ya que el pasado curso marcó 9 goles y dió 5 asistencias.

El joven futbolista de 24 años estaba siendo pretendido por el Cagliari y varios equipos de la Serie A, pero su destino finalmente ha sido el UD Almería Stadium. Federico Bonini que ha jugado casi todos los partidos la temporada pasada en la Serie B, donde ha marcado 9 goles y ha dado 5 asistencias, unos números muy altos y positivos para ser un defensa central. Además, el italiano jugó hace unos meses el play off de ascenso a la Serie A con el Catanzaro. También fue nombrado mejor jugador de la Serie B el curso pasado. Bonini cuenta con una envergadura de 1,88 metros de altura, destaca por sus características física y por su olfato goleador. La pasada campaña, jugó un total de 40 encuentros, 36 de liga, 3 de la promoción para subir, y 1 de la Copa de Italia.

Contando que Édgar González va a salir, que Chirino apunta a ser el lateral diestro titular, los dos únicos centrales puros son Nelson Monte y Chumi, contando que el portugués no tendrá mucho recorrido en el Almería ya que sobrepasa la treintena de años. Esta oportunidad de mercado para el Almería puede ser muy benefactora para el futuro y sacar un gran beneficio económico como ocurrió con zagueros como Babic, Ely o mucho más atrás en el tiempo con Chico Flores.

Ahora mismo, la UD Almería tiene liquidez para afrontar el fichaje de Bonini, salvo que otros equipos europeos de primer nivel se metan en la puja, la baza de los rojiblancos es el ejemplo de otros jugadores jóvenes que ahora juegan la Champions League, pueden servirle de ejemplo a Bonini para que recale en el Almería, viendo que es un club con condiciones muy favorables para dar el salto al fútbol de primer nivel. Además, el escaparate de la Liga Hypermotion es mucho mayor que el de la Segunda División italiana.