Aridane, el último fichaje rojiblanco
El defensa canario llegará gratis al Almería y aportará veteranía y seguridad a la retaguardia indálica
Antonio del Rosal
Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:16
Aridane Hernández se ha convertido de forma oficial en nuevo jugador de la UD Almería. El defensor llegó gratis a la disciplina indálica tras desvincularse del Rayo Vallecano el pasado 30 de junio. El futbolista canario ha sido el undécimo fichaje del Almería este verano y ha firmado por una temporada con el club andaluz y opción de ampliar a una segunda; el central canario Aridane Hernández, de 36 años, cuenta con una trayectoria destacada en clubes como Cádiz, Osasuna o el propio Rayo, el veterano defensa aporta una invaluable experiencia defensiva a un equipo decidido a regresar a la élite del fútbol español.
Desde que termino su contrato con el conjunto madrileño en junio, Aridane estuvo entrenando con el Eldense para no perder la forma física y estar a tono para cuando lograse encontrar un equipo para continuar en el fútbol profesional.
La pasada temporada el zaguero logró clasificarse con el Rayo Vallecano a la Conference League, por lo que va a aportar mucha experiencia a la zaga indálica. Aridane cuenta con más de 200 partidos en la máxima categoría y fama de «muralla» por su contundencia, experiencia y juego aéreo, su presencia refuerza tanto la capacidad defensiva como la amenaza en balón parado en ataque.
