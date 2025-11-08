Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Salmerón tiene un encargo: cambiar la dinámica y experiencia tiene de sobra. UDA
UD Almería

Un nuevo punto de partida para el Almería B

Segunda RFEF ·

El filial se enfrenta a un Xerez Deportivo FC que tampoco está mucho mejor que los rojiblancos, con un cambio de técnico antes del último partido jugado

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

El Almería B afronta una cita marcada por la urgencia, la necesidad y el cambio profundo. Penúltimo en la clasificación del Grupo IV de Segunda ... Federación, con sólo tres puntos sumados en nueve jornadas, el filial rojiblanco visita hoy (17:00 h.) Chapín para medirse al Xerez Deportivo FC con la obligación de mostrar una reacción inmediata. El arranque de temporada ha sido demoledor para un grupo joven que, pese a sus buenas intenciones, se ha visto superado por la exigencia de la categoría. La derrota sufrida la pasada jornada ante La Unión At. (0-3) fue el octavo tropiezo consecutivo y sirvió de reflejo de un equipo desbordado, sin confianza y que necesita reencontrarse con su identidad cuanto antes para evitar que el curso se convierta en una cuesta imposible de remontar.

