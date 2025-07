Nuevas reglas en LaLiga: ¿qué significa para el mercado?

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 4 de julio 2025, 23:12 Comenta Compartir

El mercado de fichajes de LaLiga está experimentando cambios significativos en las normas que regulan el control económico de los clubes, unas modificaciones que llegan en un momento crucial para equipos como la UD Almería, que debe gestionar con delicadeza sus recursos para competir y seguir creciendo.

La medida más destacada permite a los clubes que superen el límite salarial hacer hasta tres fichajes al inicio de temporada –uno por traspaso y dos jugadores libres–, aunque, eso sí, con la condición de que ese incremento en el gasto se compense en la campaña siguiente. Esta fórmula, bautizada como fichajes 'en cámara lenta', busca dar una flexibilidad temporal sin desvirtuar el espíritu del 'fair play' financier, aunque es un arma de doble filo.

Para un club de Segunda División como el Almería, que suele manejar presupuestos ajustados y donde la gestión económica es clave para no perder la viabilidad, esta medida puede suponer una tabla de salvación o un arma de doble filo. Por un lado, le permite inscribir provisionalmente hasta tres jugadores, aunque no cuente con margen inmediato en su tope salarial. Esto facilita atar refuerzos con un margen para ordenar las cuentas en el futuro, una ventaja especialmente valiosa en mercados competitivos y limitados. Por otro lado, esa flexibilidad viene con un compromiso, pues debe garantizar que el gasto adicional quede compensado en la siguiente temporada, lo que obliga a mantener un riguroso equilibrio financiero para no caer en problemas más graves.

Apuntalar plantilla

En la práctica, esta medida permite que equipos como la UD Almería puedan apuntalar su plantilla con fichajes puntuales que den calidad o juventud, sin esperar a que se liberen todas las fichas o se ingresen las ventas que se necesitan. El club podría, por ejemplo, formalizar ahora el fichaje de un jugador libre con potencial para un puesto clave o cerrar una incorporación mediante traspaso, adelantándose a los tiempos y ganando margen para que las cuentas cuadren en el futuro inmediato.

Otra novedad relevante, que será efectiva a partir de la temporada 2025/2026, es la implantación de un límite salarial mínimo garantizado para los clubes de Primera División. Este límite busca que los equipos no se encuentren en una posición vulnerable económica si descienden, fijando ese tope en un 30% respecto a su volumen de negocio, más restrictivo que el 40% vigente en Segunda División. Aunque esta medida se aplica a Primera, tiene un impacto indirecto para clubes que aspiran a subir, como el Almería, porque favorece una mayor igualdad en el nivel económico entre clubes descendidos y los ya establecidos en Segunda. A la larga, esto puede reducir la brecha financiera entre ambas categorías.

Además, los clubes con exceso de gasto salarial pueden renovar a jugadores jóvenes menores de 24 años y que hayan cumplido tres temporadas en el club indálicos, lo que supone un incentivo para apostar por la continuidad de canteranos o futbolistas de largo recorrido en la entidad. Para el Almería, que siempre ha sido un equipo que apuesta por la juventud y las perlas emergentes, esta norma puede favorecer la estabilidad y reducir la necesidad de costosas incorporaciones externas.

LaLiga también ha contemplado que los propietarios puedan destinar hasta dos millones de euros directamente a las secciones femeninas sin que esto afecte al límite salarial, una medida que impulsa el fútbol femenino sin penalizar las cuentas de los clubes masculinos, reflejando la creciente importancia de la igualdad y la sostenibilidad en el deporte.

En resumen, las nuevas reglas de LaLiga abren un escenario de mayor flexibilidad, pero también de estricta responsabilidad financiera. Para el Almería, significa una oportunidad para ser más activo en el mercado sin perder el control, siempre y cuando se acompañe de una gestión que garantice el equilibrio en el medio plazo. La temporada que se puso en marcha el pasado 1 de julio, la capacidad para moverse con agilidad en este mercado 'en cámara lenta' puede marcar la diferencia entre quedarse estancado o dar un salto competitivo, tan necesario.