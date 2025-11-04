Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De los goles de los Arribas y compañía dependerá que noviembre sea dulce o agrio. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Noviembre ¿'dulce' para la UD Almería?

La UD Almería empezó el undécimo mes del año con victoria en casa y ahora afronta cuatro exigentes duelos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Hay meses que no se juegan, se conquistan; meses que no se explican, se firman a mano limpia en la tabla de clasificación y en ... la memoria. Hay momentos en los que una temporada deja de ser un relato incierto para convertirse en una marcha sostenida, en un pulso con el ascenso a la máxima categoría que no admite dudas ni excusas. Para la UDAlmería, este noviembre tiene ese sabor previo a las grandes cosechas, puede que sea el punto exacto en el que la confianza deja de ser promesa para ser declaración y en el que las estadísticas empiezan a alinearse con la ambición. No se trata de adornar nada, las cinco victorias y dos empates conseguidos por los de Rubi en los últimos siete partidos no hablan de esperanza, sino de una realidad claramente competitiva.

