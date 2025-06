Las notas de los jugadores de la UDA

Antonio del Rosal Jueves, 19 de junio 2025, 19:19 Comenta Compartir

La temporada para la UD Almería no ha acabado de la forma esperado, tras su eliminación en las semifinales de los play off, llegados a este punto toca evaluar a la plantilla. Aunque la temporada para el Almería ha terminado con suspenso tras no poder subir a Primera División a pesar de tener la mejor plantilla de Segunda División.

Empezando por la portería, Luis Maximiano ha aprobado la temporada con buena nota, un notable, ya que ha tenido 6 porterías a cero, una más que Fernando, pero es cierto que ha jugado 29 partidos. Su calificación podría ser mayor sino hubiese perdido la titularidad durante los dos últimos meses de competición. Fernando Martínez, a priori, el portero suplente del Almería ha acabado la campaña con un notable alto, mirando el computo general ha cosechado 5 porterías a cero en los 14 partidos que ha jugado, aunque hay que destacar que ha sido el guardameta de los momentos decisivos de la temporada del conjunto andaluz. El murciano jugó el tramo final de la Liga y los dos partidos de play off. Hay que subrayar que la racha de imbatibilidad del Almería coincidió con Fernando bajo los palos.

Defensa

Las calificaciones en la zaga son muy bajas, se podría dar una suficiente general para todos los defensores. Édgar terminó la temporada a un gran nivel, siendo un líder atrás. Sería justo otorgarle unnotabl alto, al igual que Chumi, sobre todo porque el gallego volvió en un gran estado de forma tras dos meses lesionado. Radovanovic y Kaiky, no aprueban el curso. El serbio estuvo muy intermitente, aunque en la mayoría de ocasiones cumplió. Por otra parte, el brasileño tuvo que jugar de pivote defensivo en momentos puntuales y esto le ha penalizado, ya que ha bajado mucho su nivel al tener que desenvolverse fuera del eje de la defensa. Sumado a que su expulsión en Cádiz, evitable, condicionó al equipo. En lo laterales, Pozo tiene un notable que podría ser un sobresaliente, si los comparamos con el Pozo del 2023. El sevillano pasó a ser un jugador en ostracismo a convertirse en una pieza clave de Rubi. Todo gracias a su trabajo y carácter para cumplir con el equipo cuando Pubill fue baja. En cuanto al lateral izquierdo, Bruno Langa ha sacado un suficiente, un aprobado raspado. Tras su gran nivel en las últimas jornadas en Primera con Pepe Mel el curso pasado, se esperaba una versión mejor en una categoría inferior, pero el mozambiqueño estuvo intermitente bajo las órdenes de Rubi. Aunque siempre es un seguro en el costado izquierdo, al menos defensivamente. En cuanto a Centelles, pasó a ser el lateral zurdo de referencia para el Almería, marcó un golazo en Eibar que está entre el Top 3 de 'chicharros' de la temporada y su fútbol ofensivo mejoró con respecto a otros años. El valencia ha acabado el curso con un notable, aunque lo importante ha sido su crecimiento dentro del equipo rojiblanco.

Centro del campo

La medular ha sido una zona plagada de lesiones con Baba, Gui Guedes, Robertone. El argentino ha suspendido el curso, su lesión de hombro le penalizó demasiado, pero cuando ha estado bien físicamente no ha estado reconocible, ni ha mostrado el fútbol que cautivó a los almerienses. Baba, lo que jugó antes de romperse la rodilla, fue de sobresaliente. Lopy va creciendo a pasos agigantados en el fútbol español, terminando la temporada a un nivel excelso, su forma de ver el juego, junto a su clase y ritmo pausado hacen que tenga un sobresaliente alto. A pesar de ser el jugador con más amarillas de la temporada, juega en otra dimensión, lo que le ha dado un plus al equipo. Melero volvió a mostrar su mejor versión con la clase que le caracteriza y viendo pases único, que la mayoría de jugadores nunca se imaginan. El madrileño acabó la temporada de notable. Al igual que Guedes, que cumplió cuando le tocó, logrando hacerse un hueco en la plantilla después de mucho tiempo.

Delanteros

Al margen de Suárez, al que se la ha quedado corta la Liga Hypermotion, Melamed no ha cumplido con las expectativas. El catalán cuenta con un cinco raspado, ya que mejoró en el tramo decisivo de la temporada. Baptistao, estuvo de sobresaliente, siempre trabajando por el equipo y anotando cuando Suárez no aparecía. Otro de los que pasó desapercibido es Arribas, no ha dado la talla dado el 'caché' que tiene, pero ha salvado los muebles gracias a sus goles en los últimos partidos. Un suficiente, podría ser la nota más justa para un 'jugón' que no ha brillado como debía en las 42 jornadas. Arnau, siempre cumple, sus goles y resiliencia le otorgan un notable alto. Por otra parte, Marzi y Lázaro apenas han sumado para el equipo, aunque Lázaro Vinicius llegó a mitad de temporada y marcó un golazo en la Copa, no ha demostrado el valor de su fichaje que fue de alrededor de 7 millones de euros, aunque en los play off, mostró su mejor cara. Rachad, el canterano rojiblanco marcó un tanto y se ha hecho un hueco en la primera plantilla, las lesiones le han mermado demasiado.