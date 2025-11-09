La normativa no recoge qué hacer en caso de fallecimiento

Cuando un aficionado sufre un grave incidente en la grada –y en el peor de los casos fallece–, las entidades implicadas deben activar protocolos y ... tomar decisiones extraordinarias. Una vez detectado el incidente, la organización (LaLiga, clubes, árbitro) evalúa la gravedad. Si se confirma el fallecimiento del aficionado o la imposibilidad de continuar con seguridad o normalidad, se decide suspender el encuentro.

En el caso del Ceuta-Almería, se acordó la suspensión definitiva del partido cuando la emergencia médica derivó en muerte. No existe aún un 'manual público' con cada paso, pero la actuación se basa en criterios de 'fuerza mayor'. Tras la suspensión, los órganos competentes –la propia Liga, la Real Federación Española de Fútbol si procede, y los clubes implicados– acuerdan una fecha para reanudar el encuentro. En este caso, tanto el conjunto caballa como el Almería han accedido a disputar el encuentro el 26 de noviembre por la tarde, a falta de la aprobación oficial de la Liga. En el caso de que no se pusieran de acuerdo ambos sería el juez del Comité de Competición de la RFEF quien decidiría la fecha.

En conclusión, el protocolo informal de LaLiga ante un fallecimiento en la grada de un aficionado se articula en torno a atención inmediata, suspensión del juego, comunicación oficial, reprogramación del partido y revisión de procedimientos. Los organismos recuerdan que, incluso en el calor de una competición, la vida humana es lo primero.