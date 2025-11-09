Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trío arbitral antes del Ceuta-Almería La Liga
UD Almería

La normativa no recoge qué hacer en caso de fallecimiento

Tras un fallecimiento en un campo de fútbol de un aficionado; todo queda en manos del árbitro y del consenso de los clubes

Antonio del Rosal

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:57

Cuando un aficionado sufre un grave incidente en la grada –y en el peor de los casos fallece–, las entidades implicadas deben activar protocolos y ... tomar decisiones extraordinarias. Una vez detectado el incidente, la organización (LaLiga, clubes, árbitro) evalúa la gravedad. Si se confirma el fallecimiento del aficionado o la imposibilidad de continuar con seguridad o normalidad, se decide suspender el encuentro.

