Nico Melamed: «Tenemos que cambiar el chip ya, no podemos venirnos abajo tan rápido»

En una noche que dejó más sombras que luces para la UDA, Melamed ofreció un testimonio sincero y autocrítico tras la dolorosa derrota. Nico no ocultó la frustración que reinaba en el vestuario tras un encuentro que comenzó con buenas sensaciones, pero que acabó derivando en un desmoronamiento colectivo del que el equipo no supo levantarse.

El ambiente posterior era de abatimiento. «Muy dolidos por cómo ha sido el partido, porque se nos ha puesto de cara y no podemos dejar que nos pase esto».

Melamed, en UDA Radio, hacía referencia al prometedor arranque, con un primer cuarto de hora de control y presencia ofensiva que no tuvo continuidad. Parecía haber salido con las ideas claras, pero todo se torció tras el empate. La reacción no fue la esperada. «No puede ser. Ha parecido que en la segunda parte fuera otro partido totalmente distinto a la primera, cuando en la primera lo teníamos bastante controlado a pesar del gol de ellos. Creíamos en el descanso en poder salir y enchufar otro gol, y no, se nos ha escapado».

Paso atrás

La sensación de oportunidad perdida era evidente e insistía en que el equipo había salido con la intención de encadenar una nueva victoria fuera, algo que se antojaba clave para engancharse a la pelea por los puestos de privilegio. «Estamos muy dolidos con este resultado, porque creíamos en encadenar otra victoria seguida».

En cuanto al estado anímico del vestuario, reconocía que el golpe había hecho mella. Admitía que desde dentro también se percibía una especie de bloqueo mental que remite a viejos fantasmas. «Sí, tenemos que cambiar el chip. Aún no es tarde, pero es que tenemos que cambiarlo ya, cuando nos meten un gol no nos podemos venir así abajo tan rápido».

Melamed subrayaba que el equipo tuvo opciones en el primer tiempo para ampliar la ventaja, pero no supo aprovecharlas, y que esa fragilidad en los momentos clave es lo que está costando puntos vitales. «No ha habido 15-20 minutos en la primera parte, sobre todo, en la que podemos aprovechar ocasiones para meter incluso el segundo y no podemos dejar que se nos escapen partidos así con los pocos partidos que quedan».

La consigna es clara. Quedan solo seis jornadas y no hay margen para el error. El mensaje del jugador fue firme, casi como un grito de urgencia dentro de un vestuario tocado. «Es el momento más importante de la temporada y tenemos que dar un giro a esto ya, tenemos que encadenar ya los 6 partidos que quedan con victorias, porque creemos y seguimos creyendo a pesar de esto».

Cambio de mentalidad ya

Cuestionado por la diferencia tan marcada entre el rendimiento del equipo en casa y fuera, asumía que situaciones así pueden darse en el fútbol, pero remarcaba que el cambio de mentalidad es imprescindible. «A veces pasan estas cosas, lo que tenemos que intentar es cambiar el chip, creer en que fuera de casa también se puede».

Cerraba con una declaración de confianza en el grupo, apelando a la capacidad de la plantilla para darle la vuelta a una situación preocupante. «Tenemos plantilla más que suficiente para hacerlo en casa y fuera y seguir creyendo porque aún quedan partidos, esto es largo y lo vamos a sacar seguro».

Las palabras de Melamed reflejan con claridad el estado anímico de una UDA que ve cómo las oportunidades se le escapan con una facilidad alarmante. La reacción, como él mismo dijo, debe ser inmediata. El margen es cada vez más estrecho y, si el equipo quiere aspirar a algo, necesita empezar a demostrarlo desde ya.