Nelson Monte: «Vuelvo a Almería con la ilusión de ayudar al equipo a subir

Nelson Monte regresa a la UD Almería con el mismo objetivo que persiguió durante su primera etapa: lograr el ascenso. El central portugués, que formó parte del equipo rojiblanco en la temporada del último salto a Primera aunque sin debutar, afronta ahora un nuevo reto cargado de ilusión, responsabilidad y compromiso, declarando que «el proyecto que me presentaron tiene un objetivo muy bonito, muy ilusionante, y creo que estoy preparado para dar ese paso adelante y ayudar al club y a la ciudad a conseguirlo», expresó en su presentación.

Monte no ocultó su gratitud al club por haber vuelto a confiar en él, confesando que «primero dar las gracias al club, a la directiva y al míster. Vengo con una ilusión muy grande para devolver esa confianza en el campo. Almería es una ciudad que me dejó muy buenos recuerdos, sobre todo por el ascenso y el cariño de la gente. Aunque no llegué a debutar, viví momentos especiales, como la celebración en Madrid y después aquí, que fueron inolvidables para mí y mi familia», recordó.

La decisión de abandonar el Málaga, donde estaba cómodo, no fue fácil, pero el central lo tuvo claro, reiterando que «sabía que venía a un club ambicioso, que conoce el camino hacia Primera. Para mí, era un paso natural volver. Málaga y Almería se parecen en calidad de vida, pero aquí el proyecto deportivo pesó mucho en la decisión», explicó.

Su regreso coincide con una de las grandes asignaturas pendientes del equipo: la solidez defensiva. Monte es consciente de que el foco estará sobre él y el resto de la zaga, argumentando que «el año pasado Almería fue el mejor ataque, pero también encajó mucho. Eso fue clave para no lograr el ascenso. Es un trabajo colectivo, no solo de los centrales, pero no tengo problema en que la atención esté en nosotros. Estoy preparado para asumir esa responsabilidad», afirmó con claridad.

En lo personal, Monte llega en plena madurez futbolística, puntualizando que «ahora puedo aportar experiencia y conocimiento de la categoría, algo que antes no tenía. Me siento más preparado dentro y fuera del campo, también para ayudar en el vestuario. El grupo es joven y hay mucha calidad, pero también hace falta equilibrio y liderazgo, y ahí quiero contribuir», aseguró.

Durante la pretemporada sufrió un esguince que ha retrasado su puesta a punto, pero el defensa ya ve la luz al final del túnel, subrayando que «tuve mala suerte en el partido de pretemporada en Águilas, pero ya me encuentro bien. Los servicios médicos del club son de altísimo nivel, y espero estar muy pronto a disposición del míster. Tengo muchas ganas de aportar desde dentro del campo», confirmó.

Monte también quiso resaltar la importancia de la solidez defensiva en una categoría tan exigente como la Segunda, confesando que «aquí todos los partidos son difíciles, da igual si juegas en casa o fuera. Mantener la portería a cero es una de las claves para sumar puntos. Ya lo sufrí en contra el año pasado cuando jugué contra Almería: es un equipo que genera mucho arriba, y si conseguimos equilibrio atrás, estaremos más cerca de nuestro objetivo», explicó con convicción.

Con experiencia, madurez y un objetivo entre ceja y ceja, Nelson Monte inicia su segunda etapa como rojiblanco con la ambición de dejar huella, expresando que «estoy aquí para trabajar, para sumar y para ayudar a que Almería vuelva donde merece estar. La afición puede tener claro que no va a faltar esfuerzo ni compromiso por mi parte», concluyó.