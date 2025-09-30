Nelson Monte, segunda vida en en el corazón la defensa indálica

Juanjo Aguilera Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

En apenas tres partidos, Nelson Monte se ha convertido en un pilar imprescindible para la UD Almería. Su seguridad en cada intervención, su contundencia en el juego aéreo y su fiabilidad defensiva han hecho que su regreso al conjunto rojiblanco se perciba no sólo como un refuerzo puntual, sino como un auténtico punto de inflexión en la estabilidad del equipo. Su llegada a la UD Almería esta temporada llevaba consigo un aire de segunda oportunidad. El central portugués ya había formado parte de la plantilla en la campaña 2021/22, procedente del Dnipro ucraniano tras la suspensión de la liga en aquel país. Sin embargo, en aquel momento no llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco.

La situación defensiva del equipo en aquella temporada complicó aún más su adaptación. Chumi, titular habitual desde el inicio de temporada con 16 victorias en 24 partidos, cayó lesionado, mientras que Iván Martos sufrió una grave lesión en Zaragoza, el 4 de marzo y Carriço cayó en diciembre de 2021. La defensa quedaba limitada a un único central activo, Srdjan Babic, y la necesidad de reforzar la zaga era evidente. Rodrigo Ely y Nelson Monte llegaron casi al mismo tiempo –se anticipó una semana el brasileño al luso–, y se asentó junto a Babic, relegando a Monte a un papel secundario en aquella etapa. Hoy, con mayor madurez y experiencia, Monte ha irrumpido con fuerza, consolidándose como un líder tanto dentro como fuera del campo y siendo nombrado uno de los capitanes del equipo, un reconocimiento a su trayectoria y carácter, similar al que ejerció en su etapa en el Málaga, donde había dejado huella por ese crecimiento.

Sobriedad y confianza

Su rendimiento en los tres partidos disputados hasta la fecha evidencia sobriedad y confianza. Ha sido titular en todos ellos, acumulando 259 minutos y promediando 86 minutos por encuentro. Su mapa de calor muestra su predominancia en el centro de la defensa, especialmente en el perfil derecho, donde forma una pareja sólida con el italiano Federico Bonini. Esta asociación ha proporcionado al conjunto indálico la estabilidad que en temporadas anteriores había resultado esquiva, fortaleciendo una columna vertebral que ahora permite al equipo proyectarse con mayor seguridad hacia la portería rival.

Al analizar su rendimiento defensivo, Monte destacó, al término del partido a UDRadio, la importancia del trabajo colectivo en la victoria del pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria. «Sí, al final ha sido un gran trabajo de todo el equipo. Empezó con nuestro delantero y terminaba en Andrés –Fernández–. La verdad que dentro del campo se notaba que había un compromiso muy grande, que sería muy complicado encajar un gol porque estábamos muy comprometidos en todos los momentos». Su compromiso no se limita a los defensores, sino que se extiende a todos los jugadores, incluidos los más ofensivos, quienes asumieron tareas defensivas que permiten al equipo consolidarse como un bloque sólido.

Estadísticas

Las estadísticas confirman la sobriedad de zaguero portugués. Nelson Monte registra 1,0 intercepciones por partido, 0,3 entradas y 0,3 posesiones ganadas en el tercio final. Su contundencia se refleja en 3,3 despejes de media y en 2,3 balones recuperados por encuentro. Además, su fiabilidad queda reflejada en la ausencia de errores que hayan derivado en disparos o goles y tampoco ha cometido penaltis. Su actuación permitió al equipo mantener la portería a cero en el complicado partido del Estadio de Gran Canaria. Sobre este tipo de desempeño, Monte señaló la implicación de todos los compañeros, «Yo creo que también se merecen ese elogio. No ha sido sólo ese compromiso. Se nota muchísimo el compromiso de la gente de arriba, como Arribas, Adri, Nico, los atacantes. Al final, nosotros, los de atrás, sabemos que con la calidad que tenemos ahí, con esos jugadores de mucho nivel, si tenemos ese compromiso defensivo vamos a sumar mucho de tres».

En los duelos individuales, Monte ofrece un balance equilibrado. Gana 3,3 por encuentro, con un 53% de efectividad global. Su mayor fortaleza se encuentra en el juego aéreo, donde alcanza 2,3 duelos ganados con un 58% de éxito, mientras que en los duelos a ras de suelo su porcentaje baja al 43% (1,0 por partido). Con balón, sufre en la salida, perdiendo seis posesiones por encuentro y cometiendo 1,3 faltas de media, aunque también recibe 0,7 faltas por partido. Su participación ofensiva es testimonial: no ha completado regates y apenas intenta 0,3 por partido, sin registrar fueras de juego. En lo disciplinario, su comportamiento es correcto, con dos tarjetas amarillas en tres encuentros, sin expulsiones.

El compañero

Sobre la coordinación con Federico Bonini, Monte reflexionó sobre la importancia de sentirse cómodo con su compañero de zaga. «La verdad que me entiendo muy bien con Fede. Creo que es el tercer partido que llevamos y estoy muy cómodo jugando con él. Ojalá sigamos así, porque está saliendo muy bien y me siento muy, muy feliz de que las cosas salgan así». Esta sincronización se traduce en un control más sólido del área y en una confianza mutua que fortalece al equipo en cada salida y en cada duelo aéreo.

Los atributos de Monte reflejan su perfil. Sobresale en defensa (75) y tackling (64), mientras que ataque (34), técnica (45) y creación (39) quedan en segundo plano. La madurez, experiencia y ascendencia que aporta al vestuario rojilblanco lo han colocado en un papel protagonista, consolidándose como un líder tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su regreso ha supuesto un cambio profundo. Ha pasado de ser un jugador sin minutos a un capitán indiscutible, formando con Bonini la pareja más consistente de la defensa rojiblanca.

Al recordar su primera etapa en la entidad rojiblanca y su evolución hasta convertirse en capitán, Monte relató que «el mundo se gira de un día para el otro. En la otra etapa fueron circunstancias;Rodrigo y Babic eran posiblemente de los mejores centrales en la historia de Almería. Este verano, cuando me llama el Almería, hablé con mi mujer y valoramos cómo da vueltas el mundo, las sorpresas que nos da. Esta semana también con la novedad de ser capitán, agradezco la confianza del míster y de mis compañeros». Su relato refleja resiliencia y capacidad de adaptación, cualidades que ahora se traducen en liderazgo y seguridad dentro del campo.

De hecho, su capitanía responde, tal y como reflejó Rubi en rueda de prensa en la que se habló de los capitanes, a que «aglutina un poco esa figura de jugador que no queremos separar, porque no los separar los nacionales o no nacionales, pero que también pudiera representar un poco a esos futbolistas que vienen fuera de su país y que recompensa a un jugador que no es su primera etapa aquí, si no que es su segunda etapa, ya había estado y conoce el club y el proyecto».

El Dépor

De cara al próximo desplazamiento al Abanca Riazor frente al Deportivo, Monte se mostró consciente de la dificultad del encuentro pero confiado en la capacidad del equipo. «Sí, vamos a encontrar un rival hecho para ascender, pero sabemos que tendremos un partido muy complicado fuera de casa. Confianza máxima en nosotros, centrados en lo que podemos hacer, porque somos un rival duro para los otros equipos». La confianza y la disciplina mostradas hasta ahora son un reflejo de la filosofía defensiva que Monte aporta al grupo, consolidando un estilo de juego sólido y equilibrado.

El regreso de Nelson Monte a la UD Almería confirma que en el fútbol, como en la vida, las segundas oportunidades pueden convertirse en auténticas reivindicaciones. Su liderazgo, jerarquía y seguridad han transformado la defensa rojiblanca y, junto a Federico Bonini, han dado al equipo la solidez que necesitaba para proyectarse con confianza hacia los objetivos de la temporada. Más allá de las estadísticas, Monte ha devuelto al vestuario un referente en el que confiar, un capitán que guía con el ejemplo y un jugador que demuestra, en cada intervención, que la experiencia y la madurez son valores esenciales para un equipo que aspira a la estabilidad y al éxito.

Su historia no es solo la de un central que gana duelos o intercepta balones, sino la de un jugador que, ante la adversidad, ha encontrado su lugar y su rol dentro de un proyecto colectivo, convirtiéndose en un líder capaz de inspirar a compañeros y afición. Nelson Monte, con su segunda oportunidad convertida en realidad, representa hoy la seguridad y el corazón de la defensa de la UD Almería.