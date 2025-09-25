Nelson Monte, reciente fichaje, nuevo capitán de la UD Almería Fernando Martínez, junto a Chumi y Leo Baptistao, son los tres principales capitanes del Almería; el luso y Embarba completan la terna como 'recién' llegados este verano al cuadro indálico

A. R. R. Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Adrián Embarba y Nelson Monte han pasado a asumir galones en el Almería coincidiendo con el buen rendimiento que están ofreciendo sobre el terreno de juego. Ahora, la responsabilidad de ambos continuará en el campo, pero también fuera de él porque pasan a ser capitanes del equipo junto a Fernando Martínez, Chumi y Leo Baptistao.

Embarba y Nelson Monte han regresado a la entidad almeriense; el extremo tras haber estado cedido la pasada temporada en el Rayo Vallecano, y el defensa central portugués al ser fichado, de nuevo, por el club, en el que ya estuvo hace tres años. Estuvo unos meses en el ejercicio 2021-2022 para luego jugar en el Chaves, de Portugal, y en el Málaga CF, ofreciendo un excelente rendimiento. Tanto uno como otro pueden portar el brazalete de capitán. Junto a ellos se mantienen con el máximo rango, también, Fernando Martínez, Chumi y Leo Baptistao, que están por delante en el orden 'jerárquico' por temporadas de antigüedad en el Almería.

El meta murciano está cumpliendo su novena campaña como rojiblanco, el central gallego la sexta y el atacante brasileño la cuarta, lo mismo que Embarba, pero éste ha estado un año fuera de la entidad, en calidad de cedido en el Rayo Vallecano, como apuntábamos anteriormente.

El Almería, uno de los máximos goleadores de LALIGA HYPERMOTION, va a poner a prueba su potencial ofensivo ante el equipo menos goleado de la competición, la UD Las Palmas, en el partido que el sábado, a las 21 horas, enfrentará a dos firmes candidatos al ascenso a Primera División en el Estadio de Gran Canaria. Después de seis jornadas, los rojiblancos ocupan la tercera posición en cuanto a goles marcados; en concreto 12 por detrás de los 17 del Real Racing Club de Santander y de los 15 del líder, Deportivo de La Coruña.

Además, el potencial ofensivo de los indálicos es elogiado por todos sus rivales. Delante, la UD Las Palmas sólo ha encajado cuatro tantos, los mismos que Dépor y Real Valladolid, pero el conjunto amarillo es el que menos disparos ha recibido; un total de 46, 15 de ellos entre los tres palos. Una solvencia defensivo considerable que el Almería tendrá que derribar.

Ahí estará una de las claves de la confrontación, como también ocurrirá en el área contraria porque a los locales les cuesta hacer goles; llevan 7 a favor, 3 de ellos en el Estadio de Gran Canaria.

Temas

UD Almería