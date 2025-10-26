Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nelson Monte jugando contra el Castellón A. Lof/C. Barba
UD Almería

Nelson Monte: «Es importante ganar así y no encajar goles»

El portugués apuntó que «es muy buena victoria; no ha sido el partido que hicimos otros encuentros aquí»

Antonio del Rosal

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:51

El Almería logró una victoria importante que, aunque no brilló por su espectacularidad, sí lo hizo por su eficacia y madurez colectiva. Así lo reconoció Nelson tras el encuentro, destacando que «es muy buena victoria; no ha sido el partido que hicimos otros encuentros aquí en casa, que teníamos como seis o siete oportunidades de meter el gol, pero creo que ha sido un partido muy bueno del equipo», añadió, subrayando que el triunfo fue «merecido del grupo». El defensor resaltó la importancia del resultado para la dinámica del conjunto, que atraviesa un gran momento, respondiendo que «sabíamos de la importancia que era esta partida, que era una victoria que si ganábamos el partido nos metíamos ahí más arriba de la tabla», explicó. Nelson también recordó la buena racha reciente del equipo, mencionando que «hemos logrado cuatro victorias y dos empates», una secuencia que confirma el buen momento del Almería.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue mantener la portería a cero, algo que el jugador valoró especialmente, reconociendo que «es muy importante para mí, valoro muchísimo esto de tener la portería a cero», reconoció. Para Monte, este detalle marca el camino del éxito, expresando que «con la calidad que hay en este equipo creo que estaremos muy cerca de ganar los partidos». Nelson también recordó los inicios de temporada, describiendo que «nos estaba costando un poco lograr porterías a cero al inicio del curso; estábamos encajando muchísimo gol, pero ahora el grupo está encontrando su momento también de mantener la portería a cero».

En el plano personal, el defensor se mostró satisfecho con su recuperación física, explicando que «he tenido la mala suerte del esguince en el tobillo tuve que forzar un poco para volver a jugar y eso me provocó una pequeña molestia en el cuádriceps», concluyó el central luso.

