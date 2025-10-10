Necesidad de continuidad de la racha en las visitas mañas

José Gabriel Gutiérrez Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

Por decimotercera vez, UD Almería y Real Zaragoza 'cruzan sus caminos' en campo almeriense para disputar un partido de Liga. Quedaron atrás los tres jugados en Primera y nueve en Segunda División, con balance favorable al equipo almeriense, reflejado en siete victorias, por dos zaragozanas y tres empates.

En el apartado goleador, con similar claridad, ofrece mejor registro la UD Almería, ya que marcó 20 tantos, por ocho el Real Zaragoza, siendo tres los jugadores rojiblancos que hicieron 'doblete', Chuli, Rubén Alcaraz y Sadiq. Resaltar que en todos los partidos el público disfrutó de los goles de ambos equipos.

Del Juan Rojas al Estadio

El pasado día 13 de abril se cumplieron 22 años de la primera visita del Real Zaragoza para enfrentarse a la UD Almería, en la temporada 2002/03, jugado en el Juan Rojas, con arbitraje de Teixeira Vitienes y victoria aragonesa (0-1), con gol de Cani en el minuto 2. Los rojiblancos, dirigidos por 'Casuco', formaron de inicio con Barbero, Armindo, Manu, Olivares, Cervián, Sorribas, Esteban Navarro, Ramos, José Ortiz, Francisco y Luna. También jugaron Larrosa, Juanito y Jorge Pérez, con Rubén Falcón, Juan Jesús y José Ángel, en el banquillo. En el Real Zaragoza, al que entrenaba Paco Flores, jugaron los que posteriormente, como el técnico, militarían en la UD Almería, casos de Soriano, Galca, Martín Vellisca, Ibán Espadas y Corona. Al final de esa Liga, ascendieron Real Murcia, Real Zaragoza y Albacete.

No volvieron a enfrentarse en campo almeriense hasta la temporada 2007/08 en Primera y ya en el Juegos del Mediterráneo, con victoria maña (0-1), siendo Milito, de penalti, el autor del gol a la UDA que entrenaba Emery. Las dos siguientes visitas fueron igualmente en Primera, con victoria almeriense (1-0), en la 2009/10, siendo Uche el autor del gol y con Lillo de entrenador. En la 2010/11, hubo empate (1-1), marcando Gabi el 0-1, empatando Piatti para los rojiblancos dirigidos por Oltra.

Ocho seguidas en Segunda

Nuevo compás de espera hasta la 2015/16, como todas las visitas posteriores, en Segunda División, iniciadas con victoria almeriense (2-1) en la primera, con dos goles de Chuli y Gorosito de entrenador. En la 2016/17, hubo empate (2-2), tantos rojiblancos de Morcillo y Quique González, siendo Ramis el entrenador de la UDA. Volvió a ganar (3-0) la UDA en la Liga 2017/18 , con un gol de Fran Rodríguez, 'doblete' de Rubén Alcaraz y Fran Fernández en el banquillo local, tras la destitución de Ramis. En la 2018/19, de nuevo con Fran Fernández, volvió a ganar (2-1) la UDA, tantos de Grippo en propia puerta y de Corpas. En la siguiente visita, 2019/20, empate (1-1), marcando Darwin Núñez para los rojiblancos dirigidos por 'Guti', que debutaba en ese partido. En la 2020/21, ganó (1-0) el equipo almeriense, gol de Umar Sadiq y con José Gomes en el banquillo.

Con claridad ganó la UDA en las dos siguientes. En la temporada 2021/22 por 3-0, siendo Rubi el técnico rojiblanco y tantos de Umar Sadiq, Pozo y Ramazani. La última, en la pasada Liga, con victoria (4-º) del equipo almeriense que volvió a dirigir Rubi, siendo Édgar, Luis Suárez, Nico Melamed y Pubill, los autores de los goles.