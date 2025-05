Muro contra el miedo: una batalla más para soñar

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 25 de mayo 2025, 22:03 Comenta Compartir

Con valentía, orden y un compromiso inquebrantable, la UDAlmería resistió en un escenario donde la mayoría se hunde. Durante noventa minutos de tensión creciente, los rojiblancos supieron sufrir sin perder la fe, respondieron al empuje del rival con oficio y personalidad y salieron con un punto que vale en la tabla, pero que también vale en el alma. Fue una demostración de carácter, de esas que no lucen en los resúmenes, pero construyen el camino de los que están llamados a hacer algo grande.

No fue fácil. Hubo momentos de calma, de control, incluso de esperanza, porque los rojiblancos tuvieron llegadas y alguna ocasión, aunque no muy clara. Pero también los hubo de agobio, de incertidumbre, de apretar los dientes y rezar por que el balón no entrara en la meta de un Fernando que salvó una clara de Urko Izeta, en la primera parte. El rival lo intentó todo, apretó hasta el final y rozó el gol con un disparo al palo que dejó helados los corazones rojiblancos. Pero cuando el miedo acechaba, surgió la mejor versión. Líneas juntas, concentración al límite y una portería defendida con alma. Un muro contra el miedo porque una derrota podría ser crucial para el devenir de la competición.

Ese punto, conseguido en un campo donde sólo unos pocos han logrado rascar algo, deja todo en manos de la última jornada. Una final, en casa, con el aliento de los suyos y la oportunidad de cerrar con una victoria el trayecto que tanto ha costado mantener vivo. El sueño sigue intacto. Queda una batalla. Y este equipo ha demostrado que está preparado para darla.

Valiente

Salió mandando el equipo rojiblanco que fue quien primero forzó un saque de esquina frente a un CD Mirandés que no llegaba. Sí es cierto que crear peligro fue complicado por la escasez de espacios por 'culpa' del sistema de los de Alessio Lisci, con tres centrales. El Almería, con Alejandro Pozo, Dion Lopy, Sergio Arribas y Arnau Puigmal trataron de ser los controladores en el centro del campo. Una falta tonta de Édgar, en el 8, provocó una falta que lanzó Gorrotxategi el propio Édgar llegó para despejar el balón a saque de esquina.

El cuadro indálico tomó riesgos, con Édgar salir desde atrás para intentar dividir, sin conseguirlo. El cuadro rojiblanco se comportaba con solvencia defensiva, mientras el conjunto jabato no tenía esa sensación de ser dueño del balón en un partido con tantas cosas en juego. En el 17, Fernando Martínez salvó la primera ocasión de peligro clara de los ferroviarios. Fue en un error defensivo en el que Urko Iceta buscó la perpendicular a portería y Fernando salió seguro para evitar que el disparo pasara de sus dominios.

Ida y vuelta

Sufría la UDAlmería con los centros laterales, trabajando en defensa y librándose del peligro a cambio de acciones a balón parado. El equipo rojiblanco, en torno al minuto 20, volvió a tomar el peso del partido, con una acción que, en el minuto 22 acabó con un disparo flojo de Arnau Puigmal que atajó sin problemas el cancerbero del conjunto jabato, Raúl Fernández.

Tampoco los tuvo Fernando Martínez. En el minuto 32, un centro de Alberto Reina lo remató de cabeza Joaquín Panichelli, pero blando y muy desviado de la meta rojiblanca, activando las formas del Mirandés de perjudicar la salida de balón rojiblanca, con presión alta. Transitó bien el cuadro rojiblanco, que en el 37 estuvo cerca del gol, después de un robo de balón de Leo Baptistao con pase para que Luis Javier Suárez corriera, pero que decidió finalizar jugada, aun teniendo a Arnau Puigmal a su derecha.

Defensa

Hubo réplica jabata con una acción de Hugo Rincón, tras una pérdida de Dion Lopy en la parte derecha del área defendida por los rojiblancos, en el 39, que acabó en córner y Gorrotxategi mandó al cuerpo de Édgar González, un minuto después cuando el duelo ya era de ida y vuelta porque Alejandro Pozo, en el minuto 41, pudo lograr el gol, pero Jon Gorrotxategi se interpuso en el disparo para evitar que los rojiblancos se adelantaran en el marcador del Municipal de Anduva.

El Mirandés apareció sólo a balón parado, con un balón colgado por Alberto Reina, en el tiempo de descuento, rematado fuera, sin inquietar al rojiblanco Fernando Martínez. En la acción siguiente, antes de llegar al descanso, la acción fue de Luis Javier Suárez, cuyo disparo se marchó desviado ligeramente de la portería defendida por Raúl Fernández, en la última acción de una primera parte que resultó intensa en la que ambos equipos tuvieron opciones para haber visto portería, pero los porteros tuvieron su peso.

Sin cambios

El inicio de la segunda parte no ofreció cambios, pero sí que el Almería siguió haciendo un buen trabajo en defensa y saliendo a la contra, en el 52, estuvo cerca del gol con una recuperación de Arnau Puigmal que se la dio a Luis Javier Suárez, el cafetero buscó el disparo desde la frontal del área y su disparo se fue fuera de la portería de Raúl Fernández, forzando un saque de esquina.

En el 63, en una falta lejana colgada por Alberto Reina al corazón del área, el Almería tuvo tembleque, con un remate de cabeza de Unai Egiluz que se fue al larguero, el balón se fue a la banda derecha y su centro se paseó por delante de la portería sin rematador jabato.

Aguantando

El Mirandés estaba más metido en el partido, el Almería no era capaz de mantener el balón más de dos toques y las ocasiones llegaban, pero también la sobriedad de Fernando Martínez bajo palos. El equipo rojiblanco necesitaba un 'tiempo muerto' porque Urko Izeta la tuvo en el 66, pero la defensa rojiblanca salvó el peligro.

El Almería lo intentó a la contra, pero sin capacidad para generar peligro por el desacierto en el pase al área. En el 83, introdujo cambios para acabar defendiendo con tres centrales –entraron Radovanovic, Selvi y Lázaro y se fueron Arribas, Pozo y Baptistao–. El Mirandés lo intentó con centros laterales durante varios minutos, con la acción de Hugo Rincón que no tuvo rematador y, en el 90, Panichelli mandó un cabezazo al larguero que se marchó fuera.

Entre tanto agobio, Álex Centelles se encontró un balón rebotado y su disparo, en el 92, se marchó fuera por encima del larguero de la meta de Raúl Fernández. Se iba el partido, pero no un punto que permite tener a favor el billete para el playoff.