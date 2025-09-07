Á. Muñoz: «La derrota duele,pero tenemos confianza plena en este equipo»

Antonio del Rosal Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

Álex Muñoz pasó por UDA Radio tras la dolorosa derrota y reconoció la frustración que dejó el encuentro. «Estamos bastante dolidos y frustrados. Al descanso estábamos confiados, aunque con uno menos pensábamos que podíamos aguantar bien el partido». El defensa subrayó la solidez mostrada en la primera mitad. «Hemos hecho una gran primera parte, de la mejor de la temporada. Con mucha seguridad, mucha eficacia. No nos han creado apenas ocasiones».

Explicó cómo la expulsión de Lopy condicionó el desarrollo del encuentro, aunque defendió que el equipo mantuvo su intención ofensiva: «A pesar de la inferioridad, no nos vinimos abajo. Hemos seguido llegando al área rival y generando ocasiones. La derrota duele, pero hay que corregir detalles y aprender a manejar los tiempos cuando estamos con uno menos». Muñoz destacó también el infortunio que acompañó a los rojiblancos. «Esos dos goles nos han hecho mucho daño, el primero nos desestabilizó y el segundo cayó tras un rechazo en la frontal que no sé si podíamos haber sacado».

De cara al futuro, confía en la capacidad del equipo para reponerse. «Tenemos confianza plena en este equipo. Hemos dado muestras de que podemos ganar a cualquiera estando concentrados. Ahora toca descansar, desconectar y preparar el siguiente partido contra el Real Valladolid».

