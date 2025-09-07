Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Muñoz lamentando una mala jugada A.LOF/C. BARBA
UD Almería

Á. Muñoz: «La derrota duele,pero tenemos confianza plena en este equipo»

El jugador hizo autocrítica tras la cruel derrota ante el Racing de Santander

Antonio del Rosal

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:55

Álex Muñoz pasó por UDA Radio tras la dolorosa derrota y reconoció la frustración que dejó el encuentro. «Estamos bastante dolidos y frustrados. Al descanso estábamos confiados, aunque con uno menos pensábamos que podíamos aguantar bien el partido». El defensa subrayó la solidez mostrada en la primera mitad. «Hemos hecho una gran primera parte, de la mejor de la temporada. Con mucha seguridad, mucha eficacia. No nos han creado apenas ocasiones».

Explicó cómo la expulsión de Lopy condicionó el desarrollo del encuentro, aunque defendió que el equipo mantuvo su intención ofensiva: «A pesar de la inferioridad, no nos vinimos abajo. Hemos seguido llegando al área rival y generando ocasiones. La derrota duele, pero hay que corregir detalles y aprender a manejar los tiempos cuando estamos con uno menos». Muñoz destacó también el infortunio que acompañó a los rojiblancos. «Esos dos goles nos han hecho mucho daño, el primero nos desestabilizó y el segundo cayó tras un rechazo en la frontal que no sé si podíamos haber sacado».

De cara al futuro, confía en la capacidad del equipo para reponerse. «Tenemos confianza plena en este equipo. Hemos dado muestras de que podemos ganar a cualquiera estando concentrados. Ahora toca descansar, desconectar y preparar el siguiente partido contra el Real Valladolid».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  6. 6 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  7. 7

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  8. 8 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Á. Muñoz: «La derrota duele,pero tenemos confianza plena en este equipo»

Á. Muñoz: «La derrota duele,pero tenemos confianza plena en este equipo»