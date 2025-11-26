Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrick Soko presiona al meta ceutí Guille Vallejo. A. Lof
UD Almería

Morilla Turrión 'VARa' los sueños de la UD Almería

Una falta de Anuar sobre Bonini la 'resuelve' el navarro con una acción 'irrisoria' sacándose de la manga, como un Juan Tamariz de época, una pena máxima que acaba derrotando al Almería

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:11

Dos meses y nueve partidos después, el equipo volvió a quedarse sin sumar en un partido que había dominado y en el que incluso se ... había mostrado como protagonista. La polémica llegó con un penalti señalado por Morilla Turrión que no existió. Bonini despejó el balón y dentro del área Anuar se cruzó con el central italiano, apenas un contacto en el hombro que acabó con Anuar llevándose al indálico al suelo. El árbitro, sin recurrir al VAR, señaló la pena máxima, de la que se extrañó hasta el técnico local. La sensación fue la de un sueño detenido por una decisión que rompió el ritmo del equipo y condicionó el resultado, convirtiendo un partido que podía haberse ganado en una derrota injusta.

