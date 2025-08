Metamorfosis en la UD Almería para lograr el ansiado ascenso

Antonio del Rosal Viernes, 1 de agosto 2025, 18:05 Comenta Compartir

Almería. La UD Almería está en pleno proceso de reconstrucción o de regeneración. Ya lo comentó el propio entrenador hace unos días que la plantilla necesita «aire fresco» y Rubi está acometiendo una de las mayores renovaciones en el grupo rojiblanco que se recuerdan. Por el momento, el Almería ha fichado a ocho jugadores, sin contar la renovación de Chumi. El primero en llegar fue Soko, después Chirino, Álex Muñoz, Dzodic, Marcos Luna, Andrés Fernández, Nelson Monte y André Horta. En cuanto a las salidas, se han producido 12 bajas en el equipo indálico: Bruno Langa, Arnau Solá, Pozo, Marezi, Rachad, Kaiky, Pubill, Radovanovic, Luis Javier Suárez y Arvin Appiah.

Hay que recordar que todavía faltan jugadores por salir, como el caso del 'desaperecido' Koné. El delantero no está trabajando con el equipo, ni en el grupo de jugadores 'apartados'. Además, en su antiguo club, no estuvo ni convocado en los últimos meses. Mendes, también está pendiente de cerrar su traspaso del Almería, el lateral derecho si que se está ejercitando en el anexo del UD Almería Stadium a la espera de resolver su futuro, junto con Melero, Robertone, Édgar y Maximiano. Estos tres últimos jugadores, titulares indiscutibles la pasada temporada ya no cuentan para Rubi.

Grupo de apartados

Hace dos semanas, una de las noticias del 'stage' en Marbella fue la ausencia de Melero, Édgar González, Robertone y Maximiano no viajaron hasta Benahavis, ya que Rubi no cuenta con ellos. Bien porque el club le busca una salida o bien porque algunos de ellos, como Robertone, tiene la mente en regresar a su país y jugar en Argentina. El caso de Luis Maximiano es distinto, el futbolista tiene una de las fichas más altas del equipo y el club necesita cederlos o traspasarlo para cuadrar cuentas. De hecho, el pasado viernes, el equipo descanso, pero el grupo de jugadores 'marginados' si que se ejercitó en el anexo del UD Almería Stadium. Una de las ausencias sobre el césped en el último entrenamiento fue la del portero portugués, lo que hizo apuntar que su salida está más cerca. Desde Radio Marca Valencia, apuntan que el guardameta del Almería es una de la prioridades del Levante para reforzar su portería de cara a la próxima temporada en Primera División. A priori, Maximiano llegaría cedido al equipo granota.

Por otra parte, Melero, uno de los capitanes del equipo apunta para salir del Almería. Óscar Egido, periodista de la Cadena Ser en Madrid, adelantó que el Leganés quiere hacerse con los servicios del medio centro. Ambos equipos están con las negociaciones abiertas y cada vez acercando posturas. Melero tiene todavía un año de contrato por delante y el Almería estaría dispuesto a sacar algo de dinero antes de que finalice su contrato en junio del 2026.

Por el jugador que no llegan ofertas es Édgar González, tras dos temporadas en el equipo rojiblanco, ahora no cuenta para Rubi. Hay que destacar que fue uno de los jugadores que más partidos disputó al temporada pasada. La UD Almería pagó por el defensa unos 4,5 millones de euros al Betis; ahora el jugador tiene un valor de mercado de dos millones de euros. Este fichaje, fue uno de los grandes 'fiascos' de la entidad rojiblanca.

Dudas

Rubi ya anunció que antes de que empiece la competición se producirán más salidas. Esta claro que hay jugadores con gran cartel que podrían salir para mejorar el margen salarial del Almería para llevar a cabo las inscripciones. Melamed, que es uno de los tres jugadores con la ficha más alta del equipo, fue declarado transferible, aunque a día de hoy no hay ninguna oferta en firme. Aunque, el extremo catalán no jugó ni un minuto en el último amistoso contra el Marbella, lo que podría hacer indicar que estaría pensando en cambiar de aires en los próximos días. Por último, Adrián Embarba podría salir cedido de nuevo, aunque está haciendo una gran pretemporada con el Almería, teniendo mucho protagonismo durante los amistosos. A día de hoy, la única opción con la que cuenta el madrileño es la de regresar al Rayo Vallecano en calidad de cedido. Íñigo Pérez quiere mantener el mismo bloque de la temporada pasada para jugar en la Conference League.