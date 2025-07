En el mercado del Almería, 'pasen y vean, pero no toquen'

Juanjo Aguilera Almería Martes, 8 de julio 2025, 23:24 Comenta Compartir

Hay un cartel colgado a las puertas de las oficinas 'de venta' de la UD Almería. No es literal, pero cualquiera que haya preguntado por un jugador del club este verano lo ha intuido. Es el cartel que suele colocarse en los establecimientos de alimentos perecederos, que dice 'pasen y vean, pero no toquen'. Porque el escaparate está lleno –de juventud, de talento, de futbolistas con mercado–, pero el club indálico no está dispuesto a malvender ni a improvisar. Después de varios mercados marcados por la urgencia, la dirección deportiva quiere negociar desde el control, no desde la necesidad.

Hay interés por varios nombres. Son los casos de Marc Pubill, Luis Javier Suárez, Lucas Robertone, incluso Dion Lopy o Aleksandar Radovanović. Algunos están llamados a salir, otros no tienen el cartel de transferibles, pero todos tienen una etiqueta con precio. Y esta vez, el Almería quiere que se lea con atención. No habrá descuentos ni puertas giratorias sin compensación. El modelo es claro. Si alguien se va, será con sentido deportivo y rentabilidad económica que, además, permita hacer un equipo con todas las letras. Cuando el Atlético de Madrid descendió a Segunda División, su primer año quedó marcado por una plantilla de lujo para la categoría, pero la segunda categoría del fútbol profesional español exige jugadores que la conozcan. El añorado Luis Aragonés lo dijo entonces, expresando que para subir a Primera hay que tener los mejores jugadores de Segunda.

La estrategia indálica contrasta con otros veranos en los que se vendió tarde, se fichó a destiempo o se perdió valor por falta de planificación. Ahora, con las primeras operaciones ya cerradas –como las de Arnau Solà, Bruno Langa o Rachad Fettal, esta última aún sin confirmar– y varias más en marcha, el club se guarda las cartas importantes para cuando el mercado suba de temperatura. Hay plantilla, hay margen de maniobra y, sobre todo, hay una idea, la de que el escaparate está abierto, pero el control remoto lo tiene la UD Almería.

Negocios redondos

En fútbol no hay nada dicho. Lo que hoy es sí, un segundo después puede quedar en nada. Aun así, se aventura un verano 'caliente' en la UD Almería, con salidas que ya parecen encarriladas porque algunos jugadores indálicos tienen 'novias pudientes' con recursos económicos. Aunque muchas de estas ventas están supeditadas a salidas previas que dejen hueco –algo obligado– y 'pasta', situación necesaria por el tema del 'fair play' financiero que solo permite inscribir si hay euros que avalen la estabilidad económica del club.

Si todo sale como el club desea –puede que no sea lo que la afición quiere–, se podría estar ante el verano más productivo de la entidad indálica en cuanto a ventas. Desde la llegada de Turki Al-Sheikh a la propiedad, el equipo ha protagonizado traspasos brillantes en lo económico, como la salida de Darwin Núñez al Benfica, que supuso un récord entonces y que ahora puede ser superado si Luis Javier Suárez deja la entidad presidida por Mohamed Al-Khereiji. El fichaje de Darwin Núñez por el Liverpool en 2022 cerró un círculo virtuoso para la UD Almería, que convirtió una apuesta de 8 millones en un beneficio neto superior a los 30. La operación, ejecutada en varias fases y con varias partes implicadas, se consolidó como una de las más rentables en la historia del club unionista.

Todo comenzó en agosto de 2019, cuando el Almería pagó 8 millones de euros a Peñarol por un joven delantero que apenas había despegado en el fútbol uruguayo. Un año después, en septiembre de 2020, el Benfica desembolsó 34 millones por su traspaso, en la que fue la venta más cara en la historia del club indálico. Esa operación incluyó, además, un pago extra del Almería a Peñarol de otros cinco millones en concepto de variables pactadas. Así, el club uruguayo acabó ingresando 13 millones procedentes directamente desde el conjunto del UDAlmería Stadium.

Pero el negocio no acabó ahí. En junio de 2022, el Liverpool cerró el fichaje del delantero por 80 millones de euros fijos más 20 en variables. Gracias a un acuerdo firmado con el Benfica, la UD Almería conservaba un 20 % de la plusvalía sobre una futura venta. Aplicado sobre los 80 millones fijos, eso significó un ingreso adicional de 9,2 millones para las arcas rojiblancas. En total, el club presidido por Turki Al-Sheikh ingresó 43,2 millones de euros brutos por Darwin Núñez —34 por la venta directa al Benfica y 9,2 como parte de la plusvalía abonada por el Liverpool—. Descontados los 13 millones que pagó a Peñarol entre el fichaje inicial y las variables, el beneficio limpio para el Almería supera los 30 millones.

Un modelo

Además del impacto económico, la operación consolidó el modelo de captación de talento joven y revalorización, clave en el ascenso a Primera en 2022. Mientras Darwin hace goles en Anfield y con la selección uruguaya, en Almería su nombre sigue siendo sinónimo de visión, rentabilidad… y negocio redondo.

Cuando El Bilal Touré aterrizó en Almería en el verano de 2022, pocos imaginaban que sería una de las operaciones más rentables de la historia reciente del club, superando los ochos millones obtenidos por la UDA tras la salida de Felipe Melo a la Fiorentina. Procedente del Stade de Reims, el delantero maliense costó ocho millones de euros, una cifra elevada para un recién ascendido, pero que pronto se justificó en el césped. Firmó el gol del primer triunfo logrado frente al Barça, fue potencia en cada jugada, personalidad pura. No necesitó marcar 20 goles. Bastó con mostrar condiciones de élite en una liga mayor. Apenas un año después, en julio de 2023, el Almería cerró su traspaso al Atalanta por 28 millones fijos más tres en variables y se reservó un 15% sobre una futura venta. En total, 31 millones de ingreso potencial frente a los ocho invertidos. Un rendimiento económico brillante con sólo 21 partidos oficiales disputados en Almería.

El tiempo ha dado la razón. El Atalanta lo cedió al Stuttgart en 2024 por una cantidad cercana a los 4 millones, con opción de compra de 18. Si el club alemán ejecuta esa cláusula, el Almería volverá a cobrar gracias a ese 15% firmado a tiempo, sin prisas ni improvisaciones. Lejos del foco mediático de otras operaciones, la venta de Touré fue tan decisiva para la viabilidad del proyecto como el ascenso. Permitió oxigenar cuentas, generar margen en el límite salarial y, sobre todo, demostró que el modelo de captar talento joven, desarrollarlo y vender en el punto más alto funciona. El Bilal se fue pronto, pero dejó una herencia millonaria. El negocio fue redondo.

Lo que se avecina

El montante económico global puede ser interesante este verano. Luis Javier Suárez puede convertirse en la venta más cara del Almería desde Segunda División. La operación ronda los 25 millones, por debajo de los 40 que figuran en su cláusula. El conjunto luso no es el único que parece dispuesto a pelear por él. Otros como Manchester United, Liverpool, Burnley o Sunderland, de la Premier, no le pierden la cara al delantero colombiano.

Su salida 'está prevista', tanto como la de Marc Pubill, que llama la atención en Milán. Además, @AngelGarcia apuntó el lunes la posibilidad de que el lateral diestro es bien visto en el Wolverhampton. La cifra que se barajó para el AC Milan ronda los 15 millones. El egarense ya estuvo cerca de salir el pasado verano, después de volver de los Juegos Olímpicos de París con la medalla de oro. Estuvo a punto de convertirse en nuevo jugador del Atalanta, pero su fichaje se truncó de forma inesperada después de varias señales que hicieron sospechar a su entorno desde su llegada a Bérgamo. Aunque pasó un primer reconocimiento médico sin contratiempos, comenzaron a circular informaciones sobre el interés del club italiano en otros laterales –como Wesley, del Flamengo, o Neco Williams, del Nottingham Forest– que encendieron las alarmas. Todo indicaba que la Atalanta buscaba alternativas incluso antes de completar las pruebas médicas del catalán.

El detonante llegó en un segundo reconocimiento más exhaustivo, centrado en su rodilla izquierda, operada en octubre del año anterior. El cuerpo médico de la Atalanta, influido por la experiencia negativa con El Bilal Touré —que también llegó lesionado—, desaconsejó firmar un contrato de larga duración. El club intentó renegociar a última hora las condiciones tanto con el jugador como con el Almería, proponiendo una vinculación de sólo un año a prueba. Ante la negativa de ambas partes, la operación quedó definitivamente cancelada y el egarense ha crecido en esta temporada en Segunda División, aventurando que los cinco millones invertidos sean 'pecata minuta' por lo que se puede recaudar por su venta.

Menos por más

Y el siguiente podría ser Dion Lopy, aunque el club intentará recuperar más de lo invertido por el senegalés. El lunes se habló del Real Betis como posible destino. Sea cierto o no, lo que sí es verdad es que, el pasado verano, la UDAlmería desechó ofertas de 15 millones para hacerse con un jugador que, aunque todavía necesita limar aspectos –muy temperamental–, es un 'híbrido' con herramientas para distintos sistemas. Centrocampista físico, agresivo en la presión y con gran capacidad de recuperación, no es un organizador, sino un todoterreno útil para romper el ritmo rival. Su estilo es difícil de encasillar. Formado en Europa, con raíces africanas, pero sin una escuela táctica clara. Esa indefinición lo convierte en un futbolista 'descontextualizado', pero adaptable. Y el Almería no está dispuesto a dejarlo marchar sin una buena compensación económica. Llegó por 6,5 millones procedente del Stade de Reims..

Son situaciones parecidas a las que se apuntan en torno a Lucas Robertone (algo más de 6 millones de euros), con interés a 'bajo precio' de clubes argentinos o de la MLS;Luis Maximianio (8 millones), presente en el mercado aunque no con tanta insistencia como con otros;Sergio Arribas (llegó por 6+1 por el 50%, ya que el otro 50% es del Real Madrid) o Nico Melamed –llegó a coste cero–.