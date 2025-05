Melero: «El equipo está unido y concienciado»

Antonio del Rosal Viernes, 2 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

Gonzalo Melero, el jugador de la UD Almería, analizó la victoria en UDA Radio, explicando que «no somos capaces de ganar solventes aquí en casa y es una pena, la verdad, porque nos ha costado la primera parte, general, ellos estaban bien plantados, pero también nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos tienen buen manejo de balones, que les falta gol, y sabíamos que no iba a ser fácil encontrar ocasiones, entonces creo que hemos madurado el partido, iban llegando con cuenta a gotas y hemos logrado adelantarnos con el penalti, luego la segunda parte al principio, y luego igual nos ha faltado tener un poco más de dominio en la segunda parte para matarlo, y al final, como viene siendo habitual, sufriendo hasta el final».

El madrileño reiteró que tienen que aprovechar el 'factor cancha' que se diría en baloncesto, confesando que «no está siendo fácil la temporada, cada partido es muy difícil ganarlo, pero bueno, hay que valorar mucho cada victoria, creo que hoy lo vamos a hacer, y tenemos otro partido el domingo, que es ya, en casa, otra vez, para intentar dar ese saltito y meternos en playoff. Pues quedan cinco partidos, y hay que valorar los puntos, sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero estamos concienciados para ello, y el equipo está unido».El centrocampista no le dio importancia a los jugadores apercibidos de la UDA, respondiendo que «así es la Liga, supongo que le pasará a todos los equipos, no pudimos contar con Lopy, pero tenemos jugadores de sobra, y no es excusa que juegue uno o juegue otro, la temporada es muy larga, ha habido tiempo para todos, momentos para todos los jugadores».