Melamed: «Cuando un vestuario está bien gestionado y sin egos, todo es más fácil»

Almería. La Unión Deportiva Almería vive un momento dulce en la temporada y uno de los grandes responsables de ello es Nico Melamed. El futbolista hispano-argentino se ha convertido en una de las piezas clave del esquema rojiblanco, y así lo demuestra su rendimiento: diez jornadas disputadas, siete como titular, dos goles y una asistencia. En declaraciones a UDA Radio, el jugador repasa su actualidad, el buen momento del equipo y su conexión con la ciudad; Melamed reconoce que atraviesa una de sus mejores etapas como futbolista, destacando que «sí, así es, ese es mi objetivo, ir cada vez a más, ser importante en este equipo para poder conseguir el objetivo que todos queremos», afirma con convicción. Su protagonismo ha ido en aumento y se ha ganado la confianza del entrenador y la afición.

Sobre el rendimiento colectivo, el jugador destaca la solidez que ha alcanzado el grupo tras un inicio irregular, respondiendo que «creo que empezamos muy bien la temporada, aunque los resultados no se dieran. Tuvimos una época en la que todo salía cruz, pero seguíamos con la sensación de estar haciendo las cosas bien. Ahora todo se ha acomodado y tenemos un equipo muy firme que sabe a lo que juega», explica.

Los '4 fantásticos'

En el plano ofensivo, la línea que comparte con Adrián y Arribas está dando mucho de qué hablar. Los aficionados los llaman «los tres tenores». «Nos entendemos muy bien, lo entrenamos cada semana. Cuando se junta calidad en el campo solo hay que demostrarla. Queremos seguir en esta línea y en esta dinámica», comenta el atacante, que también resalta el trabajo defensivo del trío, subrayando que «es tener el foco en todo, en ataque y en defensa, sabiendo que es muy importante sacar los partidos adelante».

De cara al próximo encuentro frente al Castellón, Melamed no esconde que existe un cierto espíritu de revancha, expresando que «sabemos que el año pasado justo contra este equipo encajamos demasiados goles. Vamos a tomarlo como una revancha a lo que pasó el año pasado», asegura. Aun así, mantiene la prudencia. «Cada fin de semana es muy difícil, pero en casa somos muy fuertes y lo estamos demostrando». El futbolista recuerda con claridad aquella derrota en casa contra los castellonenses, puntualizando que «fue una derrota dura, recuerdo que nos dejamos ir y eso no va a volver a pasar más. Lo tomaremos como un partido muy importante, como todos los que vienen». También rememora el duelo en el que, pese a marcar, el balón no quiso entrar. «Fue un partido de aquellos para olvidar, para aprender y ser más eficaces». Sobre el Castellón actual, avisa del cambio que ha experimentado con su nuevo técnico:, destacando que «máxima alerta, evidentemente. Pero ellos también deben tener en cuenta que vienen a Almería y que aquí somos nosotros los que tenemos que demostrar el equipo que somos».

Igualdad de la categoría

En cuanto a la igualdad de la liga, Melamed cree que se mantendrá durante buena parte del campeonato, confesando que «vamos a intentar ser ese equipo que apunte para arriba, pero siempre mirando partido a partido y empezando por el Castellón».

En el plano personal, el centrocampista recuerda su progresión desde la temporada pasada, respondiendo que «marqué aquí el día del Zaragoza y creo que a partir de ahí cogí una dinámica mejor. Empecé bien, luego tuve meses más flojos, pero acabé muy bien». Este año su meta es clara: «Mantener la regularidad, ser constante y ayudar mucho al equipo».

Dentro del vestuario, se define como un jugador equilibrado, relatando que «creo que soy un mix, aporto alegría, diversión, pero también tranquilidad y liderazgo. Los que me conocen saben lo divertido que puedo ser». Además, destaca su estrecha amistad con Arnau Puigmal, confesando que «lo conozco desde que teníamos 11 años. Es más que un amigo».

Mantener la racha positiva

Con humildad, compromiso y una sonrisa constante, Nico Melamed se ha convertido en mucho más que un jugador clave para la Unión Deportiva Almería: es ya uno de los símbolos de una plantilla que sueña en grande. Los indálicos permanecen invictos durante los últimos cinco partidos del campeonato lo que les ha llevado a situarse ya en las posiciones de privilegio. Se encuentran quintos en la clasificación estando a un paso de los lugares de ascenso directo en la tabla clasificatoria realmente igualada. Por ello es muy importante poder mantener una regularidad, sobre todo ahora que el Almería va a afrontar dos encuentros consecutivos de Liga en casa. El equipo ha alcanzado un equilibrio que no tenía en las primeras jornadas y en este sentido también se ha hecho fuerte como local. Tras empatar contra el Albacete y perder frente al Racing en sendos partidos increíbles, los dos últimos los ha ganado ante el S.de Gijón y el Zaragoza.