Melamed reconoce que fue un «fracaso» no ascender

El fútbol, a veces, es más que un juego. Es pertenencia, emociones cruzadas y decisiones que marcan carreras. Así lo ha vivido Nico Melamed, quien tras una etapa intensa en el RCD Espanyol, decidió dar un giro en su carrera y apostar por el proyecto del Almería. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, el jugador rompe su silencio sobre una de las salidas más mediáticas de la reciente historia del club catalán, reconociendo en el canal 'Post United' que «fue muy difícil», admite Melamed al recordar los momentos en los que su propia afición le dio la espalda por no renovar. El delantero reconoció que «aposté por el club que me lo dio todo, por quedarme otro año más, incluso jugando con el hombro mal». Sin embargo, el límite físico y emocional llegó, describiendo que «llegó un punto en el que ya no podía jugar más, en el que me operé… cada uno tiene que mirar por sí mismo».

Las críticas arrecieron cuando se conoció su decisión de pasar por quirófano. Algunos lo acusaron de abandonar al equipo cuando más lo necesitaban. Pero Melamed lo tiene claro: «Yo no forcé nada. Di hasta donde ya no podía más. Son operaciones que hay que hacer porque no puedes jugar al fútbol a medio gas». Incluso recuerda cómo intentó evitarla tras hablar con el entrenador Luis García, pero una caída en un partido contra el Sporting fue el punto de no retorno: «Dije hasta aquí porque no aguantaba más».

Pasado 'perico'

A pesar de la tensión en el ambiente, el canterano no guarda rencor, confesando que «en las calles de Barcelona nunca tuve ninguna disputa con aficionados. Al revés, la gente me deseaba una pronta recuperación», explica, aunque reconoce que la situación se agravó cuando se filtró su posible fichaje por el Almería, declarando que «me empezaron a llamar rata, pesetero… decían que no merecía el dorsal de Dani Jarque», recuerda con serenidad. Melamed reconoció que «estoy más que satisfecho con la decisión que tomé».

Fichaje por el Almería

ya en Almería, Melamed encontró el respaldo que buscaba, argumentando que «me transmitieron confianza y me sentí importante», afirma. Aunque admite que «la oferta salarial era superior a otras, incluso de Primera División», insiste en que el dinero no fue el único factor. «Cuando ves un proyecto serio, tienes que pensar por ti, y sabía que aquí podía ser feliz». En lo deportivo, sus números hablan: ocho goles y cinco asistencias en la temporada pasada. A pesar del rendimiento individual, el equipo no logró el ascenso., reconociendo que «sinceramente, sí, considero que fue un fracaso. Con la plantilla que teníamos, debimos haber ascendido», reconoce. Y señala que el exceso de confianza jugó en su contra, reiterando que «por más que uno meta muchos goles, si no actuamos como equipo, seguimos en Segunda».

Sobre el presente, se muestra optimista, lanzando un mensaje positivo. «Estamos siendo más equipo este año. A pesar de un mal inicio, creo que vamos en buena dinámica», dice, destacando su buen momento personal tras marcar en los últimos partidos, subrayando que «estoy confiado en que este año sí lograremos el ascenso».

Pese a todo, Melamed no reniega de su pasado ni cierra puertas al futuro, declarando que «al Espanyol le tengo mucho cariño. Sé que puede ser el club de mi vida. Por mi parte, siempre estarán las puertas abiertas». Y ante la pregunta de si se arrepiente de haber dejado Barcelona, su respuesta es contundente, insistiendo que «no, para nada. Estoy feliz aquí, esta decisión me ha ayudado a crecer como futbolista y como persona».

Porque, en el fondo, lo que mueve a Nico Melamed sigue siendo el fútbol. Y aunque el camino no ha sido fácil, su convicción es firme, declarando que «estoy tranquilo, hice lo que tenía que hacer». Hay que recordar que el atacante llegó gratis a la UD Almería en el verano del 2023, siendo el único fichaje.