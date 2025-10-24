Qué mejor sitio que La Victoria para ganar

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 23:16 Comenta Compartir

La UD Almería B afronta este sábado (21:00 horas) una cita de enorme trascendencia en el estadio de La Victoria, donde se enfrentará a un Real Jaén en plena dinámica positiva y consolidado en la zona alta de la tabla en su regreso a la Segunda Federación. Para el filial rojiblanco, el encuentro representa mucho más que tres puntos, el duelo en un campo con un nombre perfecto para reaccionar, es una oportunidad para transformar en resultados el progreso que viene mostrando sobre el césped, pero que todavía no se ha reflejado en la clasificación. Con sólo tres puntos en siete jornadas, producto de una única victoria, los de Alberto Lasarte necesitan dar un golpe de autoridad que devuelva la confianza a un grupo joven, valiente y en construcción.

El técnico almeriense, que este verano tuvo que rearmar por completo su plantilla tras la salida de varios jugadores clave y la llegada de catorce caras nuevas, insiste en que el equipo está más cerca de la victoria de lo que indican los números. «Se juega mejor de lo que dice la clasificación. Somos un filial en plena formación por la cantidad de fichajes realizados y también con una función de nutrir de jugadores al primer conjunto», explicaba Lasarte, subrayando que el proceso de adaptación requiere tiempo y continuidad. Los datos, no obstante, reflejan la dureza del inicio que apunta a seis derrotas en siete partidos y apenas dos goles a favor, aunque con partidos en los que el filial rojiblanco ha dejado una imagen competitiva ante rivales de peso.

Hay que ganar

El único triunfo hasta el momento se produjo en la segunda jornada frente al Atlético Malagueño (0-1), un partido que parecía marcar un punto de inflexión. Sin embargo, desde entonces, las buenas sensaciones no se han traducido en puntos. El pasado fin de semana, el filial volvió a ver portería ante el UCAM Murcia, pero una vez más el desenlace resultó amargo. La derrota por 1-2 dejó la sensación de que el equipo mereció más. «Estamos creciendo como bloque y generando ocasiones, pero nos está penalizando la falta de acierto en las áreas. El equipo trabaja bien, compite y demuestra personalidad, y esa es la base para que lleguen los resultados», sostenía el entrenador indálico.

El reto en La Victoria, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol andaluz, se presenta mayúsculo. El Real Jaén, dirigido por Manolo Chumilla, atraviesa un momento de estabilidad deportiva y emocional que le permite mirar con ambición el presente. Cuarto clasificado, con una racha que incluye tres victorias consecutivas ante Atlético Antoniano, Xerez Deportivo y Estepona antes de empatar frente a Melilla y Puente Genil, el conjunto blanco ha encontrado el equilibrio entre solidez defensiva y pegada en ataque. La continuidad de su bloque campeón del pasado curso, reforzado con fichajes contrastados, ha sido clave para mantener el impulso del ascenso.

Lasarte, que conoce bien al Real Jaén, no ocultaba su admiración por el rival. «El Real Jaén ha mantenido a sus futbolistas más importantes y se ha reforzado con buenos jugadores. Me da mucha alegría que este partido se juegue en Segunda Federación», señalaba, poniendo en valor el crecimiento institucional de un club que ha recuperado su identidad tras años convulsos. «El Real Jaén ha recuperado el prestigio y el respeto gracias a la estabilidad institucional con la que cuenta en la actualidad. Ahora, los jugadores quieren fichar y se nota el trabajo de su equipo directivo y deportivo. Además, el club cuenta con una masa social muy fiel que ha aumentado tras el ascenso», añadía el técnico rojiblanco, consciente del ambiente que se vivirá en La Victoria, donde el apoyo de la afición jiennense vuelve a ser un factor diferencial, 'sufrido' en el último enfrentamiento, que data de la fase de ascenso de la temporada 2023/24, en la que los rojiblancos, tras empatar en casa (2-2) ganaron en La Victoria pasando de ronda.

Peligro

En el plano futbolístico, el entrenador del filial advertía del peligro que representan los Adri Paz y Mario Martos, dos jugadores determinantes en el esquema de Chumilla por su capacidad para romper líneas y generar ocasiones. «Son futbolistas con experiencia, muy inteligentes en el juego y capaces de decidir partidos», subrayaba Lasarte, que insistía en la importancia de mantener la concentración hasta el minuto 90.

El Almería B llega con la necesidad de convertir en goles las ocasiones que genera y de proteger su área ante un rival que destaca por su intensidad y su eficacia en casa. La clave, según su entrenador, pasa por «ser valientes con balón y sólidos sin él!», dos aspectos que el equipo ha ido mejorando progresivamente. Con una defensa más compacta y una mayor cohesión en el centro del campo, el filial aspira a lograr un resultado que le permita reengancharse a la competición y dejar atrás una racha que no se corresponde con su rendimiento.

El duelo, correspondiente a la octava jornada del campeonato, será dirigido por el pacense Gil Arenas. En La Victoria se espera una gran entrada y un ambiente de fútbol auténtico entre dos equipos con proyectos muy distintos, pero con una misma necesidad de reafirmarse. Los jienenses buscan afianzarse en la zona noble; los almerienses, recuperar la confianza y transformar el esfuerzo en puntos. Un choque con aroma de clásico andaluz y con mucho en juego para ambos conjuntos, que puede marcar el punto de inflexión que el filial rojiblanco lleva semanas persiguiendo.