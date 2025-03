Maximiano avisa del fuerte de la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 30 de marzo 2025, 22:56 Comenta Compartir

Luis Maximiano fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Almería ante el Levante, el pasado sábado, un triunfo que devuelve al equipo rojiblanco a la lucha por los puestos de playoff, sin descartar tampoco los de ascenso directo. El guardameta portugués se mostró exultante tras el partido y destacó la importancia de estos tres puntos para reforzar la moral del grupo. «Estamos muy contentos por el resultado, un partido importantísimo para nosotros. Lo hemos podido sacar adelante y no me podría quedar más contento por el equipo», señaló.

El equipo vuelve a las posiciones de playoff, cumpliendo con el principal objetivo de la temporada. Este resultado supone un impulso anímico para afrontar con energía las nueve jornadas restantes. Maximiano subrayó el valor de vencer a un rival directo. «Sí, sí, totalmente. Ganando a un rival directo, siempre nos da aliento para seguir peleando y pelear por los tres puntos en el próximo partido».

Saber sufrir

El Almería supo sufrir hasta el final ante un conjunto granota que se caracteriza por apretar en los últimos minutos. Además, logró mantener la portería a cero frente a uno de los equipos más goleadores de la categoría, algo que Maximiano valoró especialmente. «Sí, el equipo creo que ha estado muy compacto en defensa. Hemos hecho lo que tocaba, todos juntos, defendimos todos juntos. Y cuando es así, cuando peleamos todos, se sacan resultados, se sacan puntos y se sacan victorias. Es la línea que queremos seguir y esto nos dará aliento para lo que viene ahí», afirmó el indálico.

El portero de la UDAlmería también destacó la unión del grupo, reflejada en las celebraciones tras el pitido final. Para él, este partido suponía una oportunidad de reivindicarse tras un encuentro anterior en el que no se sintió satisfecho con su actuación. «Sí, obviamente. Venimos de un partido que no hemos estado bien, defensivamente, principalmente yo. No he hecho un buen partido la semana pasada en Burgos, entonces tenía muchas ganas de reivindicarme. Y esa energía te sale naturalmente cuando haces una buena acción o cuando una ocasión de ellos no da gol. Y, como estamos en esto juntos y lo sentimos todos juntos, lo celebramos juntos cuando podemos hacer cosas buenas».

El equipo indálico demostró ante el que era líder de la competición que quiere ascender a Primera División y el partido del pasado sábado fue una prueba de ello. Maximiano dijo creer que el compromiso del equipo estuvo presente en toda la temporada, aunque en ocasiones los resultados no hayan acompañado. «Yo creo que a nivel de compromiso el equipo siempre ha dado la cara. El fútbol es jodido a veces. A veces te falta un punto de suerte, como por ejemplo hemos tenido en este partido ante el Levante. Y con victorias es siempre más fácil, pero de compromiso creo que estamos todos juntos en ello y lo queremos sacar para adelante ya», reconoció el luso.

Con esta victoria, la UDAlmería refuerza su candidatura para el ascenso, a la espera de seguir creciendo en la clasificación con el partido del próximo sábado en Granada como crucial.