Marea rojiblanca para este domingo en el Nuevo Arcángel

a afición del Almería prepara sendas caravanas rojiblancas a Córdoba y Lorca, los próximos desplazamientos del equipo en la Liga Hypermotion y en la Copa del Rey, respectivamente, para respaldar al equipo de manera masiva. Los seguidores almerienses han estado con el conjunto indálico en todos los encuentros que ha disputado hasta el momento en la temporada, pero ahora llegan dos citas cercanas en las que los aficionados se dejarán sentir mucho más.

La inminente, la de este domingo en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, donde el Almería afronta la décima jornada del campeonato de la regularidad frente al Córdoba CF que, como los rojiblancos, se encuentra invicto en sus últimas cuatro confrontaciones ligueras. La afición adquirió en muy poco tiempo las entradas que se pusieron a la venta. Más de medio millar de seguidores almerienses estarán en las gradas.

Diez días después, el miércoles 29 de octubre, los aficionados también se desplazarán de forma masiva a Lorca con motivo del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que enfrentará a la formación que dirige Rubi con el CF Lorca Deportiva en el Estadio Francisco Artés Carrasco de la localidad murciana. Las entradas se encuentran ya a la venta online y la demanda está siendo tan importante que le club local ha habilitado un sector más para la hinchada rojiblanca.

Cinco encuentros de Liga ha disputado el Almería, hasta el momento, en la actual campaña 2025-2026, y en todos ellos ha habido, en mayor o menor medida, seguidores rojiblancos a pesar de las distancias que hubo que recorrer como fueron a León, San Sebastián, Valladolid, Las Palmas y La Coruña. Además, en el último partido en el UD Almería Stadium, hubo un aforo de más de 13.200 aficionados.

Hay que destacar que el partido entre el Córdoba y el Almería está declarado de alto riesgo, tras los altercados que hubo la temporada pasada. Por lo que las autoridades han dado algunas indicaciones como que los aficionados lleguen con una hora de antelación, porque los controles de seguridad van a ser más exhaustivos. Además, el mismo día del partido no se venderán entradas en la taquilla del estadio cordobés.

Además, aquellos seguidores rojiblancos que no estén en su sector ubicados, es decir, fuera del S5 anfiteatro serán reubicados o expulsados del campo.