Malagueño y Almería B, filiales en guardia

El Almería B encara este domingo su primera salida de la temporada con la necesidad de reaccionar después del tropiezo inicial frente al Recreativo de Huelva, en la jornada inaugural del campeonato. El filial rojiblanco visitará al Atlético Malagueño (20:00 horas, Ciudad Deportiva de la Fundación Málaga CF) en un duelo de filiales marcado por las urgencias, ya que ambos equipos comenzaron la competición con derrota, la pasada semana, y buscan estrenar el casillero de puntos en la segunda ronda del Campeonato liguero, en partido que será dirigido por el linarense Enrique Pareja Nieto.

Al conjunto almeriense le pesó la jerarquía del Recreativo de Huelva en la jornada inaugural (0-2), pero Alberto Lasarte, técnico del conjunto filial indálico, no quiere dramatizar y ha centrado la semana en corregir errores –que los hubo–, introducir cambios y reforzar la idea de un bloque que todavía necesita tiempo para ensamblarse después de la profunda renovación llevaba a cabo durante este verano, con muchas caras nuevas incorporadas a la plantilla. «No podemos dejarnos llevar porque fuera el Recre, pero tampoco vamos a dramatizar. Tenemos que mejorar en diversos aspectos y sumar puntos cuanto antes», señaló el técnico rojiblanco en UDA Radio, el pasado viernes.

La vuelta

El rival al que debe enfrentarse es recién ascendido a Segunda RFEF, pero no es desconocido. Éste tampoco arrancó con buen pie el campeonato y cayó en el campo del Extremadura (3-2) después de adelantarse en el marcador. Esa fragilidad en determinados tramos del partido es un aviso para un Almería B que sabe que la Segunda Federación castiga cualquier desconexión. «Esta categoría es traicionera: como no sostengas la ventaja, caes», advertía Lasarte en una reflexión sobre lo que vivieron tanto su equipo como el malagueño en la jornada inaugural de la competición.

El duelo de esta tarde-noche –se podrá seguir por la señal TDT de 101TV, en la web 101tv.es, el canal de YouTube de 101TV Málaga y la reciente plataforma 101 Play sin coste alguno– tiene el atractivo añadido de la etiqueta de clásico entre canteras. Malagueños y almerienses se han visto las caras en los últimos años en partidos cargados de tensión competitiva, incluido un playoff en el que el filial rojiblanco salió victorioso. «Siempre han sido partidos igualados, bonitos, con alternativas. Espero un choque abierto y que lo decidirá quién acierte más arriba», aseguró el preparador rojiblanco, que espera un encuentro de ritmo alto y ocasiones en ambas áreas.

Equipo consolidado

En el análisis previo, Lasarte no duda en elogiar el modelo del Málaga, consolidado en la promoción de jugadores al primer equipo, mientras recalca que el Almería B ha seguido otro camino, con cambios profundos que requieren paciencia. Sin embargo, eso no resta ambición. El equipo indálico quiere sumar ya para no verse rezagado en la clasificación y, sobre todo, para transformar la herida del debut en confianza.

El mensaje del entrenador rojiblanco es bastante claro y apunta a equilibrio. Ni dramatizar por una derrota frente a uno de los favoritos, ni caer en la complacencia. La juventud de la plantilla indálica obliga a mantener la tensión y a no perdonar en los detalles. Hoy domingo, en Málaga, el Almería B tiene la primera oportunidad de demostrarlo.