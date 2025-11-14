El lunes se pondrá la fecha oficial para la reanudación del Ceuta-Almería

El Juez Único de competiciones profesionales de la Federación Española de Fútbol ha comunicado a la UD Almería, a la AD Ceuta y a LALIGA ... que tienen de plazo hasta el próximo lunes, 17 de noviembre, para presentar sus argumentos sobre la fecha para disputar el segundo tiempo del partido suspendido en el Estadio Alfonso Murube el pasado 9 de noviembre por el fallecimiento de un espectador.Ambos clubes están de acuerdo en disputarlo el miércoles 26 de este mes, a las 16 horas, como así se recoge en el acta arbitral, siempre y cuando LALIGA adelante al sábado 22 el Deportivo de La Coruña-Ceuta, fijado para el domingo 23 porque la entidad ceutí alega que regresaría a la Ciudad Autónoma el lunes 24. Muy precipitado todo para jugar el miércoles 26. LALIGA, por su parte, no está dispuesta, en principio, a hacer el cambio porque afecta a otros clubes, como el gallego.

En el caso de que no haya un acuerdo, el Juez Único resolverá en función de los escritos presentados por las partes afectadas. Posteriormente, si este órgano jurídico de la RFEF establece una fecha concreta, dará 48 horas al Almería y al Ceuta para que presenten alegaciones si no estuvieran de acuerdo. La entidad almeriense considera que el 26 de noviembre es el día idóneo porque luego, en diciembre, también habrá que compaginar la Liga con Copa del Rey, torneo en el que están en liza tanto la UD Almería como la AD Ceuta.

Hay que recordar que si el Almería logra vencer al Ceuta, se colocaría como líder de la categoría, ya que igualaria al Racing de Santander, pero los rojiblancos le tienen ganado el gol average al los cántabros. Este partido aplazado puede suponer unabombona de automestima para la plantilla rojiblanca en las aspiraciones para ser líders y estar en ascenso directo y alargar la racha positiva de más de 7 partidos sin conocer la derrota; aunque todo pasa por ganar al Cádiz.

Soko se despide del Mundial

Patrick Soko, delantero de la UD Almería, ha visto esfumarse su sueño de disputar el próximo Mundial. La República Democrática del Congo selló su pase a la final de la repesca africana gracias a un gol en el tiempo añadido del central Chancel Mbemba, que firmó el 0-1 ante Camerún en las semifinales celebradas en Rabat. El combinado congoleño se enfrentará el domingo a Nigeria por una plaza en la repesca internacional.

El desenlace sorprendió a muchos, ya que Camerún partía como claro favorito por su tradición y por ser la selección africana con más participaciones mundialistas. Entre sus figuras destacaba el rojiblanco Patrick Soko, que finalmente no disputó minutos en este encuentro decisivo. En cambio, la República Democrática del Congo, que nunca ha jugado un Mundial bajo su actual nombre —aunque sí lo hizo en 1974 como Zaire, siendo el primer país del África subsahariana en participar—, volvió a demostrar que está decidida a hacer historia.

Los congoleños avisaron desde la primera mitad con varias llegadas, especialmente a través de Theo Bongonda, del Spartak de Moscú. Camerún, con Etta Eyong (Levante) como titular, trató de responder, pero sin éxito. La ocasión más clara del partido llegó al cumplirse la hora de juego, en un potente remate de Cedric Bakambu (Betis) que André Onana desvió con una parada espectacular. Poco después, Bryan Mbeumo puso el susto en el cuerpo al Congo con una internada que no logró definir.

A partir de ahí, el duelo se convirtió en un intercambio constante de oportunidades hasta que, en el minuto 92, Mbemba se erigió como héroe al rematar a gol un córner ejecutado por Brian Cipenga. Su tanto selló la clasificación de los 'leopardos', que ahora pelearán ante Nigeria —victoriosa por 4-1 frente a Gabón en la prórroga de la otra semifinal— por un billete para la última repesca que dará acceso al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.