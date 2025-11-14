Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Embarba antes de marcar gol de falta LA LIGA
UD Almería

El lunes se pondrá la fecha oficial para la reanudación del Ceuta-Almería

El juez de Competición decidirá la fecha de la reanudación, ambos equipos acordaron el 26 de noviembre

Antonio del Rosal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

El Juez Único de competiciones profesionales de la Federación Española de Fútbol ha comunicado a la UD Almería, a la AD Ceuta y a LALIGA ... que tienen de plazo hasta el próximo lunes, 17 de noviembre, para presentar sus argumentos sobre la fecha para disputar el segundo tiempo del partido suspendido en el Estadio Alfonso Murube el pasado 9 de noviembre por el fallecimiento de un espectador.Ambos clubes están de acuerdo en disputarlo el miércoles 26 de este mes, a las 16 horas, como así se recoge en el acta arbitral, siempre y cuando LALIGA adelante al sábado 22 el Deportivo de La Coruña-Ceuta, fijado para el domingo 23 porque la entidad ceutí alega que regresaría a la Ciudad Autónoma el lunes 24. Muy precipitado todo para jugar el miércoles 26. LALIGA, por su parte, no está dispuesta, en principio, a hacer el cambio porque afecta a otros clubes, como el gallego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»
  9. 9 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  10. 10 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El lunes se pondrá la fecha oficial para la reanudación del Ceuta-Almería

El lunes se pondrá la fecha oficial para la reanudación del Ceuta-Almería