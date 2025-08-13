Luna: «Aquí me han dado la confianza que no tenía»

Antonio del Rosal Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

Marcos Luna, el nuevo jugador rojiblanco fue presentado de forma oficial junto a Chirino. El lateral zaragozano explicó cual fue el principal motivo por el que decidió cambiar de aires y fichar por el Almería, reconociendo que «un poco buscas ese sitio donde te dan esa confianza. Yo desde hace varios meses sabía que en el Almería confiaban en mí y eso al final fue un hecho muy importante, ver un club que apostaba por ti, que confiaba en tus cualidades. Al fin y al cabo, en el mundo del fútbol es difícil quedarse siempre en un club y me salió esta oportunidad. El Almería apostó fuerte por mí y la verdad es que lo vi como un gran paso en mi carrera».

El futbolista explicó en que costado le gusta jugar más, si en el derecho o el izquierdo, argumentando que «como posición preferida, pues obviamente la que más he jugado en el mundo profesional, pues ha sido lateral derecho. Siempre tienes algunas posiciones en las que también puedes rendir porque es muy importante para un jugador tener varias posiciones para el entrenador porque también te da muchas opciones de jugar, ¿no? No solo en tu posición sino en otras. De cara a lo que nos pide el entrenador, un poco parecido a lo que ha dicho Daijiro, ¿no? Al fin y al cabo somos defensas, por así decirlo, entonces lo más importante es que el equipo acabe con la portería cero, pero a partir de ahí nos da totalmente libertad para que en jugadas donde la jugada lo pida, pues claro, por supuesto, acompañemos y aportemos un jugador más en ataque».

Luna reconoció que la proyección que han tenido Suárez y Pubill en el Almería, llegando a equipos de nivel Champions ha sido determinante para su fichaje por el club rojiblanco, confesando que «está claro que muchos jugadores en los últimos años de la Almería han pegado un gran salto, ¿no? A nivel de club, como lo dices en el caso de Marco, acabando jugando Champions este año, que es un gran paso, es un club que tiene visibilidad, que muchos clubes se fijan en el Almería porque apuesta por gente joven con proyección y le dan oportunidades y a partir de ahí, pues por eso también es una de las cosas que me ha hecho también venir aquí, esa visibilidad que tiene el club».