Luis Suárez tiene un mensaje para la afición del Almería

Luis Suárez compartió sus sentimientos encontrados sobre la temporada. Lo hizo en UDARadio, mencionando que, aunque a nivel personal está logrando buenos números y está satisfecho con su rendimiento, sí es verdad que el equipo aún no encuentra esa consistencia, sobre todo fuera de casa. Reconoció que, pese a los buenos momentos, como el último partido en casa, el equipo sigue teniendo dificultades para sacar adelante los partidos de visitante. A pesar de todo, se mostró confiado en que el grupo tiene lo necesario para mejorar y ser más competitivo, ya que es consciente de la complejidad de la Liga. Afirmó que dentro del vestuario no hay falta de confianza y que el ambiente sigue siendo positivo.

El delantero también habló de lo que significa para él jugar la UDA, destacando la responsabilidad y el orgullo que siente al representar a una afición que siempre está esperando lo mejor. Reconoció que la adaptación al estilo de juego ha sido clave para su desarrollo dentro del equipo y, aunque el camino no ha sido fácil, se mostró optimista sobre el futuro. Con respecto a la lucha por el ascenso, Suárez confía en que el equipo puede seguir peleando por los primeros puestos. Finalmente, agradeció el constante apoyo de la afición, asegurando que su energía es esencial para el equipo.

Sentimientos encontrados

Luis Suárez reconoció que, a pesar de su buen rendimiento individual, el equipo no logra encontrar una dinámica consistente. «La verdad que a nivel personal son sentimientos encontrados porque no puedes estar al 100% contento, más allá de que a nivel individual se está haciendo una buena temporada, a nivel de goles, a nivel de asistencia, a nivel de ayudar al equipo. Pero sí es verdad que el equipo no termina de encontrar otra vez una buena dinámica. Sí es verdad que el último partido en casa lo sacamos bien, contundentemente, con buen juego, pero nos está costando esos partidos fuera, que en esta categoría ya sabemos que es muy complicado».

Luis afirmó que esta es su mejor temporada como profesional. «Yo creo que a nivel individual es la mejor, sin duda, porque a nivel de goles, a nivel de asistencia, a nivel de buen juego, de madurez de cabeza, yo creo que sin duda es la mejor, de saber salir de minibaches a nivel individual y lo digo porque parece que hay partidos que no, tienes una secuencia de partidos que no metes y a nivel mental es la mejor, sin duda, porque me sé sobreponer a todos esos pequeños problemas». Atribuyó su serenidad a la experiencia y los años. «Sí, está claro. Al final eso te lo da la experiencia, los años, el saber cómo afrontar cada momento, cada pequeño obstáculo de la temporada».

Mejorar

El de Santa Marta confirmó que está trabajando más duro que nunca. «Yo creo que todo esto lo llevas en la mejora que quería hacer a nivel individual. Ser un jugador mucho más completo, no sólo la movilidad en la parte de arriba, sino darle diferentes soluciones al equipo que necesita en cada momento. El último gol que metió el equipo en Burgos parte de una jugada mía de muy abajo, pues eso te lo llega a dar, como si bien dije antes, la experiencia, la madurez y sí, contento, porque a nivel de trabajo estoy trabajando obviamente mucho más que en temporadas anteriores y a la muestra está que no sólo en kilómetros, sino en aportarle al equipo y a nivel individual se ve un Luis Suárez mejorado».

El pichichi de Segunda A escribió la jugada con detalle. «Sí, son jugadas que tienes que estar preparado, que son muy aisladas, que no estábamos encontrando hacerle daño al rival y por eso hay que estar preparado en todo momento. O sea, es una jugada muy buena y me quedo también de que a la hora de rematar podría haber rematado yo, pero prefiero llevarme a la marca porque sabía que Robert estaba detrás mío solo. Y se mete un gol que bueno, desafortunadamente al final del partido no nos ayudó de mucho, pero bueno, ha sido un buen gol».

Conocimientos

Señaló que los rivales muestran respeto por él y por el equipo. «Cada rival, no sé si miedo, pero sí respeto al Almería, a Luis Suárez por obvias razones, por los goles que llevo, por la temporada que estoy haciendo, por ser un jugador muy activo para el equipo y cada equipo que nos enfrentamos te intenta contrarrestar tus mejores virtudes».

Pero en Burgos pareció como si el equipo bajó los brazos. «Bueno, yo creo que sí es verdad. Yo creo que se puso un partido, otra vez, cuesta arriba, ya que al principio le supimos dar la vuelta. No sé si porque ya era segundo tiempo, no sé si el escenario era distinto al del primer tiempo. No sé. Diferentes cosas que yo desde dentro también lo sentí. Después del segundo gol es como si ellos cualquier cosa que hiciesen nos iban a ganar todos los duelos, todas las ocasiones. Llega un tercer gol que también creo que es la muestra del vernos como con las manos abajo, ya no de no mirar hacia adelante porque siempre lo intentamos mirar, pero sí de ese bajón anímico y mental que a la postre fue el resultado final del partido».

Objetivo del equipo

Suárez lanzó un mensaje claro a la afición, tras mucho tiempo sin salir en los medios. «Yo tenía mucho tiempo sin hacerte una entrevista por razones personales y estoy aquí no sólo para hablar contigo, sino para hablarle a la afición, a nuestro club, a nuestros compañeros, que dentro estamos muy fuertes, pero sí sé que soy importante para el equipo, para la afición y he mandado un mensaje muy claro. Sabemos que estamos a muchos puntos de donde queríamos estar y es la realidad». Aunque advirtió que «esto es fútbol» y que «es una temporada muy larga», fue tajante para decir que «tenemos que ponernos mini-objetivos y el primer objetivo es estar en las primeras casillas que están marcadas por un objetivo, que es llegar a Primera División. Si miras en cualquier aplicación, estamos en gris porque no vamos ni para arriba ni para abajo. Lo primero tiene que ser para nosotros meternos en playoff y ya damos un paso hacia adelante. A partir de ahí, tenemos una plantilla increíble, estamos unidos por el mismo objetivo que es ascender. Y vamos a mejorar en muchos aspectos. Nos vamos a quitar un peso, nos tenemos que quitar un peso de encima, que es el que tenemos que estar arriba y tenemos que ir paso a paso. Tenemos partidos en casa importantes que tenemos que sacarlos, sabemos que tenemos duelo directo como el de fin de semana y que podemos sacarlos si somos inteligentes y no nos abrumamos nosotros mismos de que tenemos que ascender directo».

El rojiblanco habló de tranquilidad y unión. «Tenemos que estar tranquilos, unidos, saber que se puede hacer de una manera o de otra. No meternos en la cabeza que tenemos que estar primero, segundo toda la temporada. No es eso, es estar lo más cerca posible en todo momento. Ahora mismo estamos lejos del ascenso directo y es obvio que tenemos que dar pequeños pasos otra vez. La prioridad para mí y creo que para todos debe ser dar un paso hacia adelante y meternos en playoff. Y a partir de ahí sumar puntos, todo lo que se pueda porque esto es muy largo y hoy estamos aquí y mañana podemos estar más arriba».

La afición y el vestuario

Explicó que su mensaje nace de la realidad del equipo. «Creo que es un mensaje que a lo mejor ahora mismo puede ser un poco ventajista o puede ser que no, porque puedo pedir cosas que a lo mejor el equipo está hecho para otras. El equipo está hecho para estar primero, para estar segundo. Tenemos lo que todo el mundo dice, una plantilla súper costosa, todas las tonterías que se dicen, pero al final dentro del campo se están dando otras circunstancias. Que peleamos, que luchamos, que obviamente tenemos cosas que mejorar, que las trabajamos constantemente, pero que no terminan de salir y hay que ser realistas. Estamos fuera de los puestos de playoff a un punto, pero yo quiero ganar los tres puntos el fin de semana y esperar a ver lo que hacen los demás. No pendiente a ver qué hacen los demás, sino ya nosotros hemos ganado. Ya los demás que se busquen la vida, que se vea otra vez un Almería que busca su objetivo y creo que el primer paso tiene que ser otra vez volver a playoff. A partir de ahí ya se verá lo que vaya pasando».

Y no es cuestión de actitud, para él todos los componentes de la plantilla «tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, cada persona lo lleva mejor o peor en cada circunstancia y es entendible. Lo que sí está claro y le tramito a la afición es que dentro del vestuario, en cada semana de entrenamiento, tanto el míster, el cuerpo técnico, como todos los jugadores estamos queriendo mejorar cada pequeño detalle para que en el partido nos salga todo de la mejor cosa. No es que algunos compañeros u otros tengamos mucho carácter y otros ninguno, sino que las cosas las llevamos al plano grupal dentro del vestuario. Hablamos las cosas, intentamos mejorarlas y lo he dicho antes, en cada entrenamiento, cada vez que tenemos una semana nueva, es procurar mirar el partido, ver en qué se falló, en buscar mejorarlo y a la hora del partido próximo buscar otra vez la victoria».

El Levante

El goleador cafetero anticipó un partido atractivo y disputado para el sábado. «Va a ser un partido muy atractivo para ver, para jugarlo. Son los partidos que en esta temporada te están marcando los objetivos de querer ganar a un rival directo. Si es verdad que allí nos ganaron algo más holgado. Creo que en ese momento no estábamos en nuestra mejor versión, casi estábamos terminando de encontrarnos un poco todos, más o menos como ahora. Y creo que tanto yo como todos tenemos esa espinita ahí, esas ganas de jugar el partido para revertir eso que pasó allí».

El ascenso es una prioridad y ganar al Levante lo pondrá menos difícil.: Irónico al decir que no cambiaría todos sus goles por el ascenso, luego se mostró seguro de hacerlo con los ojos cerrados con un «que sí», trirepetido. «Con los ojos cerrados, porque es el objetivo principal, es el objetivo por el que seguimos aquí y la verdad que ojalá. Da igual meter un gol más, pero que el equipo ascienda a Primera División».

Sus goles tendrán mucho que ver y de los 21 que ha marcado por hora recordó el gol contra el Granada por su ejecución. «El gol nos sirvió mucho para terminar un partido muy bonito. No tengo nada en contra del Granada, sino por la ejecución del gol porque al principio te hablaba de madurez mental y todo eso y tomas decisiones a milésimas de segundo, si hacer un control hacia adelante o hacerlo paralelo y la ejecución fue muy buena y quedó un gol muy bonito. Ese gol me gusta mucho».

La selección

Por cómo va la temporada en lo individual, el cafetero expresó su felicidad, pero priorizó el objetivo colectivo. «Es algo nuevo, es algo bonito que estoy viendo esta temporada, pero me gustaría llevarlo un poco mejor en el sentido que acompañe exactamente lo colectivo. En mi casa lo saben, aquí con los compañeros que obviamente tienen más afinidad lo saben, la directiva lo sabe. Me da igual el tema de goleador si lo que quiero es conseguir el objetivo que es que el Almería esté en Primera División. Es un objetivo que me he puesto desde el principio de temporada y está costando, está siendo una temporada de mucho trabajo mental, de mucho trabajo físico también. Llegas ya a los partidos no cansado físicamente, porque las carreras siempre están, pero sí mentalmente. A día de hoy no lo sabemos, pero si se consigue el objetivo, que es lo que queremos todos, va a ser muy bonito, más allá de que lo individual también acompañe. Creo que la prioridad siempre ha sido subir al equipo a Primera División. Esperemos poder conseguirlo».

Si lo logra la selección de Colombia llamaría a las puertas. Confesó que esperaba estar en la última prelista. «Sinceramente, creo que la selección, no sé si aquí en España es así o solamente en Sudamérica, se tiene que hacer una prelista y eso se le tiene que avisar al club, entonces yo creo que ni estaba en la prelista. Si es verdad que me esperaba estar y por qué no un llamado, porque en una selección colombiana se ha llamado a jugadores de Segunda División y, aunque yo esté ahora mismo en Segunda, estoy haciendo mucho mérito para ir. Creo que al final el entrenador tomó la decisión que él pensaba mejor para la selección y solamente queda apoyarlo».