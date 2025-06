Luis Suárez deja de ser el 'talismán' del Almería

Antonio del Rosal Sábado, 21 de junio 2025, 20:38 Comenta Compartir

En el fútbol de 'plata' es habitual que aquel equipo que cuenta con el máximo goleador de Segunda División acabe subiendo de categoría. Una tónica que se ha producido desde la temporada 2020-2021. Es decir, a lo largo de las últimas cinco temporadas, uno de los tres equipos que ha ascendido a Primera División ha contado con el pichichi, la última vez que un equipo contó con el máximo goleador de Segunda y no ascendió fue el Girona en la temporada la 'Pandemia', en el curso 2019-2020, cuando Stuani anotó 29 goles, pero no le sirvió para subir a Primera, ya que perdieron en la final del play off contra el Elche.

Curiosamente aquel verano, los catalanes eliminaron a la UD Almería en las semifinales del play off, Rubi ya dirigía las riendas del Almería por aquel entonces.

Anteriormente hay otro precedente en el club indálico, en la temporada 2018-2019, el cuadro dirigido por Fran Fernández contó con Álvaro Giménez como máximo goleador de la categoría anotando veinte tanto, también anteriormente Leo Ulloa celebro 28 goles como rojiblanco en la campaña 2011-2012 sin obtener premio a nivel colectivo.

Ahora el Almería o mejor dicho Rubi no ha podido sacar ventaja de tener al mejor goleador de la categoría, ya que los rojiblancos cayeron con honor en las semifinales ante el Oviedo. Luis Javier Suárez no disputó los play off y termina la temporada como el máximo artillero con 27 tantos en la Liga Hypermotion, acumulando un total de 32 'chicharros' sí sumamos los goles que anotó el colombiano en la Copa del Rey ante rivales de Primera.

Curso 2019-2020

Justo en la temporada del Covid, ascendieron el Huesca, el Cádiz y el Elche, pero el pichichi fue Christian Stuani que defendía los colores del Girona aunque a día de hoy sigue en las filas del conjunto gerundense. El ariete uruguayo anotó 29 goles, 11 de ellos de penalti, pero no fue suficiente para subir de categoría, aunque es cierto que un par de temporadas más tarde sí que logró ascender con el Girona a Primera División. Justo en la temporada 2022-2023, cuando la UD Almería subió siendo el campeón de Segunda División.

Temporada 2020-2021

Tras el año de la pandemia, el Espanyol retornaba a Primera, tras descender un año antes. Volvía a la élite del fútbol gracias a los goles de Raúl de Tomas, el delantero hizo 23 dianas y su equipo acabó subiendo. En este caso el conjunto 'perico' sacó rédito de contar con el pichichi de la categoría.

En la temporada siguiente, la UD Almería logró un ascenso histórico, aunque a pesar de contar con los goles de Umar Sadiq, el nigeriano no fue el máximo goleador de la categoría. Ese reconocimiento se lo llevó, ahora sí, Stuani, marcando 24 goles y subiendo en la final del play off con el Girona. Aquel curso, Sadiq hizo 18 goles con la UD Almería.

Temporada 2022-2023

Uno de los tres equipos que ascendieron fue el Granada CF, aunque no pudo lograr la permanencia. En el 2023, Myrto Uzuni acabó la temporada siendo el máximo goleador del fútbol de 'plata', anotando 23 tantos en 38 jornadas. El albanés se destapó como una de las grandes estrellas del Granada, aunque acabó saliendo por la puerta de atrás del club nazarí el pasado mes de enero, durante el mercado invernal. En aquel curso, Las Palmas y el Alavés también llegaron a La Liga.

Al año siguiente, en la campaña 2023-2024, el Espanyol que había descendido justo cuando el Almería consiguió la permanencia con Rubi en el RCD Stadium, volvió a Primera en el 2024. Un equipo 'perico' con grandes nombres como el caso del internacional danés, Martin Braithwaite. El ariete del Espanyol vio portería en 22 ocasiones, logrando ser el máximo artillero de la categoría y celebrando un ascenso con el conjunto catalán. Junto al conjunto blanquiazul, también le acompañaron a Primera División el Leganés y el Valladolid, aunque estos dos últimos clubes ya han descendido de categoría, volviendo a la Liga Hypermotion. Ahora, Mirandés y Oviedo, pelean por ascender a la élite, ambos cuentan con Panichelli y Alemao, grandes goleadores por detrás de Luis Javier Suárez que ha batido récords.