Lucas Robertone: «Este triunfo nos da una gran dosis de confianza»

Tras la victoria sufrida frente al Levante, Robertone se mostró satisfecho en UDA Radio, pero con cara tranquila que contrastaba con la intensidad de lo vivido. El argentino reconoció que el partido había sido extremadamente exigente, a nivel físico y mental. «El partido requería de dar el cien por cien, el equipo creo que lo dio y un poco ese desahogo porque era una victoria que necesitábamos, está claro», afirmó Robertone, consciente de la importancia de los tres puntos en este momento de la temporada.

El duelo fue tácticamente muy trabajado por ambos equipos, y Robertone destacó que, aunque no hubo demasiadas ocasiones claras, la Almería había dominado el juego, especialmente en el centro del campo, donde la combinación con Lopy y Melero resultó clave. «Creo que tácticamente fue un partido muy trabajado de los dos lados. La verdad que yo sentía que el equipo estaba cómodo dentro del campo. Si bien no generamos tantas situaciones claras, el equipo dominaba y estaba cómodo», explicó el mediocampista. Según su visión, lo importante era mantenerse tranquilos y ordenados, confiando en que el gol llegaría, como finalmente ocurrió con el penalti que selló la victoria. «Creo que era cuestión de estar tranquilo y seguir de la misma manera, no desordenarse, que creo que el gol iba a llegar, y así fue, por un penalti de un balón parado, pero creo que si no hubiese sido de otra manera», añadió Robertone.

El centrocampista también reconoció que el trabajo previo en el centro del campo había sido fundamental para que el equipo se sintiera tan confiado en su juego. «Sabíamos que el partido iba a pasar por ahí, creo que tácticamente ha salido muy bien lo que hemos trabajado en la semana y eso hace que el equipo se sienta cómodo», comentó. Aunque el Almería no generó muchas oportunidades claras, la tranquilidad del equipo y la certeza de que el gol terminaría por llegar fueron fundamentales para mantener el control.

El penalti

Al ser preguntado por el penalti en el 80, que representaba una oportunidad crucial para conseguir la victoria tras haber fallado un penalti en casa recientemente, Robertone reveló que no vio la jugada en sí, ya que estaba en el córner. Sin embargo, admitió que la tensión era palpable. «Yo no lo he visto porque he tirado el saque de esquina y justo cuando coge el portero tuve que volver rápido, corriendo. No vi la jugada. Había mucha gente en el área y no la vi, tampoco pude ver mucho ahí en el monitor, porque había mucha gente», comentó, dejando claro que la jugada se desarrolló rápidamente y sin poder observarla con detalle.

Sobre la ejecución del penalti, Robertone aseguró que el equipo confiaba plenamente en el goleador y, aunque el anterior penalti había sido fallado, este nuevo gol fue decisivo. «Por algo el goleador también falla, le tocó fallar al anterior, pero esta vez fue para adentro. Creo que esta es más importante y vale mucho más, así que vamos a agarrarnos de eso y ojalá que siga así», añadió Robertone con optimismo, destacando la importancia del penalti convertido en un momento tan crucial.

Finalmente, al referirse a la necesidad de consolidar el buen rendimiento en los partidos a domicilio, Lucas subrayó que la victoria ante el Levante debería ser el punto de partida para encarar los próximos desafíos con más confianza. «Este partido nos va a dar un envío de confianza grande», dijo, y se mostró confiado en que, si el equipo mantiene la misma concentración y determinación que mostró ante el Levante, el próximo partido, que será contra el Granada, se puede ganar. «Creo que si el equipo afronta el partido como este, que sabíamos que era una final y que no había margen para el error, y estamos concentrados, creo que el partido lo podemos ganar», concluyó el mediocampista, reafirmando la mentalidad positiva que debe acompañar a la Almería en este tramo final de la temporada.