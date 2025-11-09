Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dion Lopy vio la quinta amarilla, pero al suspenderse el partido no computa todavía. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Lopy estará frente al Cádiz al no estar cerrada el acta de un partido que puede dar el liderato

El senegalés vio la quinta amarilla en el último minuto antes de llegar al descanso

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

Dion Lopy fue amonestado, según el acta provisional, en el minuto 45 del encuentro disputado en el estadio Alfonso Murube en la tarde ayer. En ... circunstancias normales, esa cartulina amarilla le habría impedido jugar el próximo domingo frente al Cádiz CF (16:15 horas), pero la suspensión del partido ante la AD Ceuta altera el procedimiento habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  6. 6 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  7. 7

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  8. 8 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  9. 9 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  10. 10

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lopy estará frente al Cádiz al no estar cerrada el acta de un partido que puede dar el liderato

Lopy estará frente al Cádiz al no estar cerrada el acta de un partido que puede dar el liderato