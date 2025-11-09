Lopy estará frente al Cádiz al no estar cerrada el acta de un partido que puede dar el liderato

Dion Lopy fue amonestado, según el acta provisional, en el minuto 45 del encuentro disputado en el estadio Alfonso Murube en la tarde ayer. En ... circunstancias normales, esa cartulina amarilla le habría impedido jugar el próximo domingo frente al Cádiz CF (16:15 horas), pero la suspensión del partido ante la AD Ceuta altera el procedimiento habitual.

Al haberse interrumpido el choque al llegar al descanso y no estar el acta arbitral cerrada, la sanción queda en suspenso hasta que se complete el citado encuentro. Por tanto, el mediocentro senegalés podrá ser alineado frente al conjunto cadista, salvo que la reanudación del partido se fijara antes de esa fecha, algo que no sucederá, porque el duelo está fijado para el día 26 de noviembre si LaLiga lo decide el próximas fechas. La noticia supone un alivio para el cuerpo técnico rojiblanco, dado el papel clave del futbolista en el equilibrio del equipo indálico, tal y como ha quedado demostrado en estas jornadas.

El aplazamiento del encuentro también tiene implicaciones en la tabla clasificación. Si la UDA logra imponerse en el tramo restante del partido frente al Ceuta, en el Alfonso Murube, podría asaltar el liderato de Segunda División, aunque para ello necesitaría ganar por al menos cuatro goles de diferencia. Actualmente, el Racing de Santander presenta una diferencia de +8, mientras que el conjunto indálico cuenta con +5. Además, los cántabros ya han marcado 28 goles por los 25 de la UDA, lo que le da preferencia en caso de que la diferencia de goles sea idéntica.

Todo dependerá, en cualquier caso, de los resultados previos de ambos equipos y del calendario definitivo que establezca LaLiga para completar el encuentro suspendido. De momento, el Almería centra sus esfuerzos en mantener la buena dinámica reciente y en afrontar con garantías su cita frente al Cádiz, con Lopy finalmente disponible.