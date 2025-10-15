Lopy: «Soy feliz tanto en Primera como en Segunda con la UDA»

Antonio del Rosal Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El senegalés reconoció su felicidad y su bienestar por seguir de rojiblanco, pero quiere 'ascender'

Almería. El centrocampista del Almería, Dion Lopy, atraviesa un gran momento personal y deportivo. Tras marcar su segundo gol de la temporada, el futbolista senegalés se mostró satisfecho por su rendimiento y el del equipo, reconociendo en UDA Radio que «estoy muy contento por mi segundo gol. Es importante para mí esta temporada para mostrar mi calidad y lo importante es que gane el equipo», expresó el jugador con una sonrisa. Lopy destacó la conexión que mantiene con la afición rojiblanca, a la que siempre dedica tiempo y gestos de agradecimiento., confesando que «siempre me gusta acercarme a la afición, disfrutar con ellos de la victoria, porque creo que eso es lo mejor que puedo hacer», afirmó. El futbolista no solo celebra los triunfos dentro del campo, sino también con el público, consciente del cariño que recibe jornada tras jornada.

Claves del vestuario

El medio centro ha comenzado la campaña con fuerza y reconoce que el trabajo colectivo es la clave de su progreso, puntualizando que «es el trabajo que ya empezó el año pasado conmigo y estamos contentos. Queremos seguir mejorando esta temporada para intentar conseguir el objetivo», explicó en referencia al ascenso a Primera División, una meta que el vestuario mantiene muy presente.

Su segundo tanto, además, tuvo una dedicatoria muy especial, detallando que «fue un gol para mi hija de tres meses. Espero marcar más para ella y para el equipo», confesó emocionado. La reciente paternidad ha traído serenidad y equilibrio a su vida personal. «No es tan complicado como yo lo pensé. Mi novia me ayuda mucho y me deja descansar, en ese aspecto estoy muy contento», añadió el senegalés.

El Lopy más sonriente

El jugador se ha ganado el cariño del vestuario y de la grada por su carácter alegre y cercano. Lopy habló de su buena actitud en el vestuario, respondiendo que «hay que ser solidario, ya sea que los resultados vayan bien o mal. No hay garantía de ganar todos los partidos, pero hay que estar juntos y dar lo mejor de nosotros mismos», declaró, dejando claro que su compromiso con el club no depende de la categoría en la que juegue. Lopy mantiene una mentalidad positiva pese a las dificultades que ha atravesado el equipo en el inicio de temporada, asegurando que «tengo la mentalidad de que siempre hay que estar feliz, porque al final nada te asegura el ganar los partidos», afirmó. El centrocampista mostró su bienestar en el club 'indálico', respondiendo que «era feliz cuando estábamos en Primera, estoy feliz ahora en Segunda y con el objetivo de volver a la Primera», sentenció.

Lopy aprovecha sus ratos libres para pasear por la ciudad y disfrutar del contacto con los almerienses, recordando que «entiendo que para ellos tener a sus jugadores cerca es algo importante y me gusta verlo así». Aunque su carácter tranquilo pueda dar una imagen de seriedad, Lopy se define como una persona alegre. «Estoy contento de estar aquí y de compartir todo el placer que tengo con los aficionados, porque ellos también me transmiten eso, me muestran que me aman», reconoció. Recuperado de una reciente lesión, el medio campista se siente en plena forma. «Ahora me siento bien. Han sido semanas complicadas, pero con el trabajo del cuerpo médico estoy perfecto», aseguró. Además, destacó la mejoría colectiva en las últimas jornadas: «Cuatro partidos sin perder está muy bien. Los inicios complicados sirven para corregir cosas y seguir mejorando». Con respecto a la igualdad de la Segunda División, Lopy fue claro. «Todas las temporadas son difíciles, los equipos tienen buenos jugadores y eso nos empuja a trabajar y concentrarnos partido a partido para conseguir el objetivo», afirmó. De cara al encuentro frente al Córdoba, el futbolista reconoció que «jugar contra Córdoba es siempre difícil, porque es una buena equipo, pero vamos a trabajar duro para conseguir la victoria», concluyó.