Pese a que adolece de finalización, el Leganés compensa el déficit con defensa. LaLiga Hypermotion
UD Almería

El Leganés está marcando una preocupante línea muy irregular

El rival ·

Cuatro jornadas seguidas sin ganar y tres derrotas continuadas ponen en jaque a uno de los candidatos al ascenso

Javier Gómez Granados

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:00

El CD Leganés está marcando una trayectoria irregular en este primer tramo de la competición, apuntando a estar entre los de arriba, desde el principio ... de la Liga, aunque en las últimas cuatro semanas sólo ha sumado un punto de doce posibles, con tres derrotas consecutivas antes de recibir a la UD Almería. Un 'bajón' en sus prestaciones, en sus resultados, en su estado de ánimo y en sus expectativas. Se encuentra actualmente en decimosegunda posición, con catorce puntos y una diferencia favorable de dos goles. Ha sumado tantas victorias como derrotas, cuatro, y acumula seis empates. No está mostrando la solidez, más bien el equilibrio que se le exige a un recién descendido que aspira a volver a Primera División, aunque el ascenso sigue siendo su principal objetivo.

