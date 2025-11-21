El Leganés está marcando una preocupante línea muy irregular

El CD Leganés está marcando una trayectoria irregular en este primer tramo de la competición, apuntando a estar entre los de arriba, desde el principio ... de la Liga, aunque en las últimas cuatro semanas sólo ha sumado un punto de doce posibles, con tres derrotas consecutivas antes de recibir a la UD Almería. Un 'bajón' en sus prestaciones, en sus resultados, en su estado de ánimo y en sus expectativas. Se encuentra actualmente en decimosegunda posición, con catorce puntos y una diferencia favorable de dos goles. Ha sumado tantas victorias como derrotas, cuatro, y acumula seis empates. No está mostrando la solidez, más bien el equilibrio que se le exige a un recién descendido que aspira a volver a Primera División, aunque el ascenso sigue siendo su principal objetivo.

Con Paco López en el banquillo, el 'Lega' se encuentra en plena transición deportiva buscando el dibujo que más se adapte a la plantilla o, incluso, tratando de adaptar la plantilla a la idea de juego de su entrenador. De momento y hasta la fecha, en estas catorce jornadas que han disputado, el equipo ha pasado de momentos de juego conservador a otros más ofensivos. Pero, eso sí, muy lejos de alcanzar un equilibrio que le de credibilidad para su objetivo mayor.

Sistema de juego

Los esquemas más utilizados por Paco López suelen ser un 1-4-4-2 variando a un 1-4-2-3-1 sin que, objetivamente, la puesta en escena sea muy diferente. De hecho, pretende siempre apretar al rival en la zona ancha en labores defensivas, imponiendo un ritmo alto para asfixiar la creación contraria. El espíritu competitivo, eso sí, lo mantiene intacto el Leganés, siendo un equipo difícil de batir, aunque también le cuesta lograr la victoria. De ahí su alto nivel de empates.

La principal fortaleza reside en la solidez defensiva y la organización colectiva, una cualidad que ha mantenido a pesar de los vaivenes de estilo. Con sólo 12 goles encajados, el Leganés cuenta con una defensa fiable para la categoría, gracias a una transición defensiva compacta que repliega rápidamente en un bloque 1-4-4-2 casi impenetrable por el centro y sobre la que se sostiene, de momento, toda la maquinaria pepinera.

El doble pivote del centro del campo, con jugadores muy físicos, actúa como un motor de contención y recuperación.

En ataque no tiene la finalización esperada, aunque compensan esa deficiencia con una buena labor defensiva. En cualquier caso los números del cuadro pepinero dictan que tiene un amplio margen de mejora, sobre todo si no quiere quedar descolgado de la lucha por el ascenso.

La gran debilidad que ofrecen los madrileños es, como queda dicho, la falta de pegada, sobre todo por la dificultad que tienen para abrir defensas cerradas. Precisamente el tener un doble pivote físico, pero no muy técnico, les lleva a ser sólidos atrás, pero a bloquearse cuando pretenden romper líneas adversarias. Un equipo echado atrás complica las cosas al Leganés que, no obstante, espera ofrecer su mejor versión ante un rival muy abierto como espera que sea la UD Almería, su próximo duelo.

Sin fluidez con el balón en los pies, apuestan el ataque a un fútbol más directo y veloz, aunque la dificultad para finalizar la tienen igualmente.

A pesar de no estar en su momento en la Liga, el Leganés siempre garantiza competitividad, compromiso e intensidad en cada partido.