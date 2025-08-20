Lázaro Vinicius: fuerza y carácter para la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:57 Comenta Compartir

El pasado lunes, en el UD Almería Stadium, la afición rojiblanca vivió un partido de los que marcan. Un duelo frenético frente al Albacete, un carrusel de emociones que acabó con un empate a cuatro y que dejó tras de sí la confirmación de un jugador que empieza a dar un paso adelante como referencia del equipo: Lázaro Vinicius. El brasileño, que el curso anterior atravesó momentos difíciles, firmó una actuación de personalidad y carácter que fue reconocida por los más de 15.000 espectadores presentes en la grada.

En los micrófonos de UDA Radio, con la sinceridad de quien sabe lo que significa recomponerse tras la adversidad, Lázaro repasó un encuentro que no se olvidará fácilmente. «Sí, un carrusel de emociones, pero eso es fútbol. A pesar de llevar un punto, creo que merecimos mucho más por todo lo que hicimos en el partido. Para el primer partido las cosas están bien, hay que mejorar las cosas que tienen que mejorar, pero el equipo ha ido muy bien».

El equipo peleó

El brasileño reconoció la dificultad de comprender un marcador tan inusual, aunque quiso poner en valor la respuesta del equipo. «Cuando se juega con equipos que tienen jugadores de calidad también, tenemos que mantener esta atención para que estas cosas no puedan volver a suceder. Pero no estoy aquí para hablar de eso, estoy para darle las gracias al equipo. Salimos perdiendo de 0-1, y después remontamos el partido. Como he dicho, un carrusel de emociones, pero el equipo ha peleado hasta el último minuto. Para el primero partido hay buenas sensaciones, entonces hay que mantener este mismo ritmo».

En un partido que parecía perdido por momentos, el Almería se levantó una y otra vez. Esa capacidad de no rendirse fue lo que más orgulloso hizo sentir a Lázaro. «Sí, este partido para nosotros fue muy bueno para mirar muy bien la calidad que todos tenemos, que sabemos muy bien la calidad de todos, pero de todos estar juntos, estar creyendo hasta el último minuto, estar peleando. Creo que esta temporada tenemos muy buenos partidos, que ojalá podamos conseguir nuestros objetivos, que es volver a Primera, pero ha empezado este último partido y ahora tenemos que mantener la cabeza buena para el próximo, para que podamos sacar los primeros tres puntos».

Las presiones

Más allá del resultado, Lázaro disfrutó sobre el césped y lo transmitió en cada acción, con detalles de calidad y fantasía. «Yo me siento muy bien, me siento más tranquilo. Sé que yo soy una persona que me pongo mucha presión de hacer goles, de estar ayudando al equipo, pero hay que mantener la cabeza tranquila también, porque estoy trabajando bien, estoy ayudando al equipo, tanto defensiva como ofensivamente, entonces creo que en el momento cierto los goles van a salir, pero tengo que mantener la cabeza buena, seguir trabajando porque estoy ayudando al equipo y quiero dar muchas felicidades, no solo para el equipo, pero también para los aficionados. Estaba disfrutando muy bien el partido y el equipo también me ha ayudado para que las cosas puedan salir bien también».

Su adaptación al fútbol español no fue sencilla, como él mismo reconoció. «Para mí fue un poco difícil cuando vuelvo, porque como has dicho ahora, el equipo estaba en Primera cuando yo, antes de salir al Palmeiras, cuando vuelvo el equipo está en Segunda, mismo que el equipo estaba bien, creo que estaba en Primero cuando yo volví, entonces hay ese cambio de cómo es la segunda división, cómo es el partido, cómo todo, pero entonces yo volví con la mentalidad un poco diferente, que costó un poco para salir, pero es pasado ya, las cosas ya están pasadas, ahora estoy con la cabeza tranquila, centrado para que las cosas puedan salir bien para que yo pueda seguir haciendo mi camino, haciendo mi trabajo con mucha humildad y haciendo bien las cosas para que todo pueda salir de forma natural».

La evolución de su fútbol

El delantero explicó además la evolución de su juego, ahora mucho más veloz y resolutivo. «Sí, que el fútbol aquí en España, tenemos que jugar rápido, pero como es un fútbol de mucha calidad, es que depende mucho del partido, entonces hay partidos que te pueden quedar un poco más con el balón y otros que tú puedes crear situaciones rápidas en las jugadas conjuntas. Pero jugando de delantero, que a mí me gusta también, que está cerca del gol, que puedo crear jugadas, que puedo hacer finalizaciones, como he dicho, pero hay que tener paciencia jugando allí».

En ese rol de referencia ofensiva, Lázaro no rehúye la responsabilidad de sustituir los goles de Luis Suárez, aunque la afronta con serenidad. «Sí, pero a mí yo no me pongo nervioso con eso, claro que Lucho ha tenido una temporada fantástica y lo merece, de ahora está en Sporting y le deseo todo de lo mejor para él. Ahora nos toca a mí y a Patrick hacer buen trabajo para que podamos hacer los goles, ayudar al equipo, lo que sea, defendiendo, haciendo goles, dando asistencias, lo que sea, pero tenemos grandes jugadores que pueden ayudar también».

Esperanzado

Preguntado por si esta puede ser su gran temporada en Almería, no tuvo dudas. «Sí, sí, cada temporada que empiezas es una temporada muy importante, entonces esta para mí también es muy importante. Lo que importa es hacer mi trabajo como estoy haciendo y en partidos que, como he dicho, hay que tener paciencia para que cuando la pelota llegue yo pueda marcar, ayudar. Claro que sí, toda temporada, hasta cuando yo tenga 32 años, 35 o 40, yo quiero que la próxima temporada siempre sea la mejor, entonces ojalá que sea esta».

El brasileño también dejó jugadas para el recuerdo, como la pared de espuela con Arribas que terminó en el palo. «Como he dicho, en el partido yo estaba sintiéndome muy bien, entonces naturalmente las cosas van saliendo. Es una pena que no ha salido el gol, pero cuando el balón va a Arribas, yo estoy celebrando el gol, pero después miro, ostia, no ha salido el gol. Pero está bien».

En tono distendido, habló también de su relación con los postes, que tantas veces le han privado del gol. «Sí, es verdad, los palos están bien, no voy a decir eso, pero los palos no están saliendo muy bien, pero creo que luego va a batir el palo y después el gol».

Ascender

El objetivo colectivo no se esconde: volver a Primera División. «Sí, la última temporada estuvimos cerca de volver a Primera, pero es pasado ya, tenemos que estar centralizados en el futuro, que nos toca volver a conquistar los tres puntos primero y después partido por partido ganando, sumando puntos para que cuando llegue la última jornada ojalá salgamos campeones para que podamos volver a la Primera División, que es nuestro objetivo principal».

El brasileño alabó el potencial ofensivo del equipo, que cuenta con jugadores de gran nivel. «Los jugadores que tenemos en el plantel son muy buenos jugadores, son jugadores que tuvieron equipos buenos, tuvieron momentos buenos, entonces creo que van a ayudar mucho, no importa quién va a empezar jugando o quién va a entrar en partido después. Yo confío plenamente que los jugadores que van a salir jugando o que van a entrar después van a dar lo mejor para que el equipo pueda ganar».

Por último, Lázaro Vinicius puso en valor la conexión con la afición, que vibró con el equipo en el descuento. «Eso para mí es muy importante porque como yo vengo de equipos de Brasil, como digo, Palmeiras y Flamengo, yo sé muy bien que los aficionados ayudan mucho. Eso yo sentí mucho cuando subí la placa de 13 minutos y yo vi que todos estaban muy felices. Desde cuando yo llegué aquí a Almería en mi primera temporada, fueron los aficionados que me ayudaron mucho, que siempre tuvieron mucho cariño conmigo. Lo que pasó en la otra temporada ya pasó. Pero eso es muy importante para nosotros, la ayuda de los aficionados, y creo que yo pido para que ellos puedan estar ayudando siempre también a nosotros».

Y concluyó con un mensaje cargado de energía positiva, convencido de que esa comunión será la clave de la temporada. «Sí, si tú transmites una buena energía las cosas van a salir bien. Yo creo que este último gol que ha sido de Leo ha sido por la buena energía de la plantilla y de los aficionados. Por eso yo digo que es importante tener esa buena energía».

El lunes el Almería no solo sumó un punto. El lunes, la afición descubrió que Lázaro está dispuesto a convertirse en el delantero que lidere el sueño del ascenso.