Lázaro jugando con el Almería UDA
UD Almería

Lázaro vendido al Al-Najma saudí por 5 millones de euros

El brasileño se desvincula definitivamente del Almería, aunque tenía contrato hasta el 2028

Antonio del Rosal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:23

Lázaro ha dejado de pertenecer al Almería y se marcha al fútbol de Arabia Saudí, en concreto al Al-Najma tras el acuerdo al que han llegado ambos clubes y el futbolista brasileño para el traspaso de éste. Así las cosas, Lázaro pone fin a dos temporadas y media como rojiblanco. Por delante le quedaba una vinculación hasta junio de 2028. El atacante llegó a la entidad almeriense en el ejercicio 2022-2023 con el equipo recién ascendido a Primera División. Disputó 19 partidos de Liga y 1 de Copa, marcando 6 goles en la máxima categoría del fútbol español, después de hacer una brillante recta final de campeonato. En la campaña 2023-2024, también en Primera, fue alineado en 14 encuentros de Liga y en 2 del torneo copero. En febrero se marchó cedido al Palmeiras.

La pasada temporada 2024-2025 jugó 15 partidos en Segunda División, 2 en el play-off de ascenso y 1 en Copa, haciendo un gol. En el presente ejercicio había participado en los cuatro encuentros que se llevan de LALIGA HYPERMOTION.

Segñun el periodista Fabrizio Romano, la UD Almería ha venidido al delantero brasileño por 5 millones de euros, por lo que el club ha perdido dinero, ya que el jugador salio del Flamengo después de que el conjunto indálico pagara unos 7 millones de euros.Aunque es cierto, que Al-Khereiji se va a hacer también con el AlNajma, por lo que será un traspaso de un jugador entre dos clubes que tienen el mismo propietario. Con la salida del brasileño el Almería ha hecho oficial la llegada de Aridane, que llevaba ya una semana entrenando con Rubi.

