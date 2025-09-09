Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La última visita al Abanca Riazor fue con un Almería en estado de caída. A. Lof
UD Almería

LaLiga se pone las pilas con los horarios

La patronal 'manda' al Almería a jugar en el Abanca Riazor el próximo 4 de octubre, un partido ante un Dépor que es cuarto ahora mismo en la tabla clasificatoria

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:09

LaLiga sigue marcando el calendario con la publicación de los horarios de las próximas jornadas de la competición. Después de anunciar el pasado domingo que la UD Almería recibirá en casa al Real Sporting en la séptima fecha y de confirmar un día más tarde que el conjunto rojiblanco visitará a la UD Las Palmas en el Gran Canaria en la siguiente, la patronal del fútbol español ha dado a conocer la programación correspondiente a la octava jornada.

En esa nueva cita liguera, el cuadro que dirige Rubi tendrá que viajar hasta tierras gallegas para medirse a un Deportivo de La Coruña que ha regresado con fuerza a la categoría de plata. El histórico conjunto herculino se impuso el pasado sábado al Sporting con un trabajado 1-0, resultado que le ha permitido situarse en la cuarta posición de la tabla, a cuatro puntos del liderato, confirmando su buen arranque de temporada.

El encuentro entre blanquiazules y rojiblancos se disputará en el estadio Abanca Riazor el sábado 4 de octubre a las 16.15 horas, una franja horaria poco habitual hasta el momento para los almerienses. La elección convierte el duelo en una cita de tarde, con margen para que las dos aficiones disfruten de un ambiente especial en uno de los estadios con más historia del fútbol español.

Para la UDA, el compromiso supondrá una nueva oportunidad de medirse a un rival directo. El conjunto de Rubi afrontará la visita a Riazor con el objetivo de dar continuidad a sus aspiraciones de pelear por las primeras posiciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  2. 2

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  9. 9 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  10. 10

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal LaLiga se pone las pilas con los horarios

LaLiga se pone las pilas con los horarios