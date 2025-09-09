LaLiga se pone las pilas con los horarios

Juanjo Aguilera Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

LaLiga sigue marcando el calendario con la publicación de los horarios de las próximas jornadas de la competición. Después de anunciar el pasado domingo que la UD Almería recibirá en casa al Real Sporting en la séptima fecha y de confirmar un día más tarde que el conjunto rojiblanco visitará a la UD Las Palmas en el Gran Canaria en la siguiente, la patronal del fútbol español ha dado a conocer la programación correspondiente a la octava jornada.

En esa nueva cita liguera, el cuadro que dirige Rubi tendrá que viajar hasta tierras gallegas para medirse a un Deportivo de La Coruña que ha regresado con fuerza a la categoría de plata. El histórico conjunto herculino se impuso el pasado sábado al Sporting con un trabajado 1-0, resultado que le ha permitido situarse en la cuarta posición de la tabla, a cuatro puntos del liderato, confirmando su buen arranque de temporada.

El encuentro entre blanquiazules y rojiblancos se disputará en el estadio Abanca Riazor el sábado 4 de octubre a las 16.15 horas, una franja horaria poco habitual hasta el momento para los almerienses. La elección convierte el duelo en una cita de tarde, con margen para que las dos aficiones disfruten de un ambiente especial en uno de los estadios con más historia del fútbol español.

Para la UDA, el compromiso supondrá una nueva oportunidad de medirse a un rival directo. El conjunto de Rubi afrontará la visita a Riazor con el objetivo de dar continuidad a sus aspiraciones de pelear por las primeras posiciones.