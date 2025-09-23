Kudu se convierte en patrocinador principalde la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

La UD Almería ya ha oficializado su patrocinador principal para la presente temporada. El club rojiblanco anunció ayer martes, en sus redes sociales, el acuerdo alcanzado con la firma de comida rápida Kudu, cuyo logotipo ocupará el frontal de la camiseta como sponsor, tras haber aparecido con anterioridad en el pantalón. El estreno será inmediato y se producirá el próximo sábado, día 27 de septiembre en el Estadio de Gran Canaria, en el partido frente a la UD Las Palmas, correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División.

La relación entre Kudu y el Almería no es nueva. La compañía saudí comenzó a colaborar con la entidad en agosto de 2022, justo después del último ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional, la Primera División. El acuerdo fue presentado entonces por el presidente de la empresa, Rakan Al-Rashid, junto al CEO del club, Mohamed El Assy, y el entonces propietario de la entidad, Turki Al-Sheikh. Desde ese momento, la marca ha figurado como patrocinador institucional, con presencia en la web oficial y en diferentes soportes, pero sin el protagonismo que adquirirá a partir de este próximo fin de semana.

El paso adelante de Kudu refleja, según fuentes del club indálico, un respaldo económico y estratégico de primer nivel que refuerza la internacionalización de la UD Almería y estrecha aún más los lazos con Arabia Saudí, país de origen de la compañía y del ya presidente de la entidad, tras la última asamblea general extraordinaria, de Mohamed Al Khereiji.