Kaiky: «Ya he sufrido mucha presión cuando era niño»

Antonio del Rosal Viernes, 2 de mayo 2025, 19:26

Kaiky Fernandes, el jugador de la UD Almería, habló en UDA Radio sobre la actualidad del equipo rojiblanco y la oportunidad de volver a jugar en casa este domingo, exclamando que «para nosotros, claro que es siempre importante jugar en casa, jugar con nuestra gente, con nuestra afición. Sabemos de los resultados últimamente que vamos teniendo aquí en casa, que son muy buenos, y eso todo pasa también por el apoyo que tenemos. Entonces, sabemos lo importante que es jugar aquí, de ese apoyo también, claro que estamos contentos de jugar otra vez en casa y ojalá logremos los tres puntos».

El brasileño es consciente que el Estadio de los Juegos Mediterráneos es un fortín y tienen que aprovecharlo ante los rivales, reconociendo que «creo que para ellos mentalmente, cuando ven que un equipo es tan bueno en casa, creo que para ellos mentalmente ya les complica un poco también el partido. Sabemos la importancia y la fuerza que tiene jugar aquí en casa y, como he dicho, estoy feliz de jugar aquí nuevamente, sabemos que tenemos cinco finales ahora y los partidos de casa van a ser muy importantes», aseguró Kaiky.

Punto de inflexión

El defensa habló sobre el encuentro contra el Eldense, comentando que «estamos muy bien mentalmente, estamos pensando en este encuentro, que es un partido como los otros muy importantes. Tenemos cinco finales y vamos paso a paso, partido a partido. Ojalá consigamos estos tres puntos ahora y después a pensar en el partido de fuera de casa contra el Cádiz». El central añadió sobre el Eldense. «Sabemos que ahora en la parte final de la Liga, los equipos que están peleando ahí abajo, claro que son partidos muy complicados también porque son todos luchando, los otros por ascenso y ellos también por quedar en la liga. Y cada equipo tiene sus pros y sus contras también, es decir, cada uno tiene su manera de jugar. Y el Eldense no es diferente, tiene sus pros y sus contras, pero viene con su manera de jugar y nosotros con la nuestra y vamos a dar lo mejor de nosotros para terminar con los tres puntos».

Carencias del equipo

El jugador rojiblanco mencionó algunas de las carencias del equipo, en cuanto al juego, reconociendo que «sabemos que cuando jugamos en casa la fuerza es muy importante. Sabemos que el otro partido nos faltó un poco de ritmo con el balón y estamos focalizándonos en eso y trabajando para mejorarlo y así mejorar en el próximo partido». Kaiky recordó como fue la derrota contra el Eldense en el Pepico Amat, comentando que «cuando jugamos ahí, recuerdo que fue un partido muy complicado, por la parte que, como ellos juegan también, procuro jugar un poco más directo, con mucha combatividad también y eso, al final, hay mucho confronto directo con los centrales, delanteros y así va. Sabemos la fuerza que tenemos en hacer goles también y sabemos cómo podemos generar dudas y cosas malas para el rival. Entonces, sabemos cómo marcamos aquí en casa siempre también, entonces, estás atento a eso, mejorar y seguir ajustando algún detalle más defensivo también».

Juego individual de Kaiky

El jugador indálico habló de su nivel de juego desde atrás y los pases en largo hacia los delanteros que está efectuando en los últimos partidos, contestando que «no solo intento buscar balones laterales, como para el lateral, también balones frontales para delanteros y extremos, siempre busco eso. Voy siempre combinando jugadas también con Luis Suárez, con Leo Baptistao, con los delanteros. Creo que estaba muy bien jugando de central, cuando estaba jugando atrás, por un momento fui pivote, en el centro del campo, pero para ayudar al equipo siempre, para hacerlo lo mejor que sé para el grupo y al final que no salió tan bien en algunos partidos. Siempre procuro mejorar y siempre mantengo mi mentalidad tranquila».

Aguantar la presión

El ex futbolista del Santos explicó que no le intimidan las críticas o comentarios, explicando que «un poco de esa presión de la gente, la entiendo. Por mi manera de jugar también, por la edad que tengo, por los partidos que llevo y creo que la gente sabe lo que puedo dar también. Ya he sufrido mucha presión cuando era más niño, entonces creo que eso me ha madurado mucho también para este momento de ahora. Entonces, como he dicho, independientemente de la situación, mi cabeza siempre está tranquila».

Partido a partido

El defensor es consciente de que no pueden conceder ni un punto si quieren meterse de lleno en el playoff, expresando que «sabíamos la importancia del partido contra el Racing de Ferrol, también que era muy importante meternos ahí más cerca y ahora otro partido más. Creo que va a ser así hasta el final, tenemos que ir partido a partido». En cuanto al vestuario, Kaiky concluyó. «Estamos todos muy enfocados y concentrados. Tenemos que focalizarnos bien en estos últimos cinco partidos y buscar el ascenso como sea», aseguró Kaiky.