«Cada jugada puede cambiar la historia» de la UD Almería

Nico Melamed regresa al equipo tras cumplir una sanción de dos partidos como consecuencia de no 'aguantar' atropello sufrido en Cádiz y lo hace en el momento más decisivo del curso. El centrocampista catalán se reincorpora con energías renovadas y con el deseo de aportar desde el primer minuto. Así lo expresó en una entrevista en UDA Radio que estuvo cargada de sinceridad, reflexión y determinación. «Muchísimas, muchísimas», respondía con contundencia al ser preguntado por las ganas con las que afronta este tramo final de temporada.

Durante su ausencia, el rojiblanco ha vivido las semanas con cierta frustración y tensión, especialmente por cómo se produjo su expulsión. «Sí, yo no tengo ese tipo de comportamiento, no supe gestionar la tensión del momento», reconocía. «Fue el momento del partido que no supe contenerme, fue fruto de la frustración que sentía de querer a toda costa ganar como fuera ese partido». En estos días, se ha mantenido cerca del equipo desde la distancia. «Lo he vivido como el mejor aficionado posible, animando a mi equipo con todo y viendo cómo hemos sido capaces de meternos en playoff, aunque quede este partido que es el más importante hasta la fecha».

Vueltas en la cabeza

Aunque ya han pasado dos semanas desde aquel encuentro en Cádiz, Melamed no escondía que le ha dado vueltas al incidente. «Sí, sí, no estoy nada orgulloso de lo que hice en ese momento», reiteraba. «Fue fruto del momento, de las circunstancias, de haber luchado tanto como para tener ese partido que nos pudiera hacer ilusionar incluso con el ascenso directo. Me arrepiento porque no forma parte de mí, pero ya sólo quiero enfocarme en estar al 100% como venía estando por el equipo para dar lo mejor de mí y para meternos arriba».

El próximo domingo, la UD Almería se enfrenta al partido que puede decidir su clasificación al playoff de ascenso. El ambiente en el vestuario es el de una auténtica final. «Ilusionados, con la máxima ambición posible, sabiendo que hemos luchado mucho para que dependa de nosotros», comentaba Nico. «Tenemos un partido, una final el domingo, y hay que afrontarla como nosotros sabemos, con la máxima ilusión posible, sabiendo de la importancia que tiene para luego afrontar el playoff de la mejor manera».

A pesar de que el rival, el Tenerife, ya ha descendido matemáticamente, Melamed insistía en que no hay margen para confiarse. «No queremos centrarnos en cómo vayan a venir, simplemente es un rival más de la Liga que va a venir seguramente a competir, a dar la mejor versión de cada uno de ellos», argumentaba. «Nosotros tenemos que dar la mejor versión, no podemos centrarnos en si han descendido ya o no, porque eso no es un paso adelante. Tenemos que afrontarlo como un partido más y es el más importante hasta la fecha».

El mensaje

El mensaje dentro del vestuario es claro y habla de actuar con la máxima concentración. «El mensaje es claro, el mensaje es que dependemos de nosotros, en que tenemos que dar la mejor versión sin relajarnos», afirmaba. «Dar lo mejor de cada uno sin pensar en quién es el rival, en la posición en la que esté. Simplemente, el beneficio que tiene ganar este partido es tan grande que da igual a quién nos enfrentemos».

Se llega así por conseguir un empate en Anduva que fue vital para que el Almería llegara a la última jornada dependiendo de sí mismo. Nico lo vivió desde casa con intensidad. «Estaba en casa y celebré el punto, vamos, pero por otro lado dependemos de nosotros mismos». Aún sabiendo que el partido entre el Racing de Santander y el Granada puede influir en la clasificación, el jugador era rotundo. «Tenemos que salir a ganar el partido sin pensar si se enfrenta el Racing contra el Granada, sin pensar en el resultado, sin preguntarlo siquiera. Simplemente ganando, porque ganando nos dará igual el otro resultado».

Mirando a Anduva

El futbolista rojiblanco seguía recordando el partido del pasado domingo ante el Mirandés y contaba que prefirió centrarse exclusivamente en su equipo y no mirar lo que pasaba en otros campos. «No, no, yo sólo me centré en mi equipo, estaba obsesionado en cada jugada de mi equipo», admitía. «Tenía amigos que me iban diciendo cómo quedaban, pero procuraba ni encender el móvil. Sólo estaba viendo a mi equipo y apoyándolo al máximo y estuve orgulloso de cómo afrontaron el partido. A pesar de no conseguir la victoria, creo que el punto fue importante».

La temporada no ha sido fácil para Melamed, pero en este último tramo ha vuelto a mostrar su mejor versión. «Cierto es, y no me escondo, que pasé una etapa, una serie de partidos en los que no estaba dando mi mejor versión», confesaba. «Trabajé conmigo mismo para afrontarlo y para cambiar esa situación, para revertirla. Ahora mismo me siento muy bien, muy cómodo, con muchísima confianza y sé que es el mejor momento de la temporada para demostrarlo, con muchísimas ganas de estos partidos que vienen ahora».

Además de su rendimiento individual, se ha notado una mejora notable en la actitud colectiva del equipo, sobre todo en tareas defensivas. «Todos, y eso es más que importante», destacaba. «Todos sabemos que es muy importante atacar, tener el balón, meter goles, pero sin la defensa no somos nada». A lo largo del curso, el equipo ha recibido muchos goles y el único rojiblanco llegado en el mercado veraniego a la UD Almería reconocía que eso ha sido un punto débil. «Esa faceta igual es la que más endeble hemos tenido, pero lo hecho, hecho está. Tenemos que ir a por este fin de semana como si fuera una final».

La cabeza

Melamed también pone en valor el estado anímico del equipo, algo fundamental para afrontar un posible playoff. «Sí, sí, como cohetes con la flecha para arriba, yendo a cada balón como si fuera el último», se expresaba con entusiasmo. «Entrar en el playoff, dar lo mejor de cada uno, sacar los partidos y acabar ascendiendo... Todo eso cambia la historia de un club. Y es muy bonito».

El año pasado, Nico vivió la experiencia de un playoff con el Espanyol, con final feliz, tras no conseguir el ascenso directo y tener que jugar la final en Oviedo. «Desde el día que ascendí lo dije, el hecho de entrar en playoff es como una competición aparte en la que se nota que cada partido se vive como una eliminatoria», explicaba. «Todo el mundo se juega muchísimo. El club, la ciudad, los jugadores. Y el año pasado lo viví de una manera muy bonita con el Espanyol. Este año quiero vivir exactamente lo mismo y ascender como sea con este equipo al que amo tanto, a la ciudad, por nosotros, por los jugadores y por lo que conlleva».

Como veterano en este tipo de eliminatorias, también quiso dejar un consejo a los compañeros. «Tenemos que disfrutar al máximo cada partido», recomendaba. «Cuando llega el playoff entras en una competición aparte, en la que todo el mundo da el mil por mil, en la que ves que cada jugada es tan importante como la historia de cada uno. Tenemos que saber que ascender cambia la vida para muchos. Es tan importante como todo junto». Pero también advertía que no va a ser fácil, sino que hay que acostumbrarse a sufrir. «Es de partidos que hasta el último minuto muchas veces no se sabe quién se lo va a llevar», comenta. «Sabemos que los equipos que acaben entrando van a exigir muchísimo, pero lo primero es lo primero y lo primero es este fin de semana, que hay que ganar como sea».

Rivales o no

Melamed habló del ascenso directo y también de los playoffs. Con el Levante en el ascenso directo, el rojiblanco tenía claro que «el Elche creo que lo tiene más bien a nivel de clasificación para conseguirlo», opinaba. «No tengo ninguno en mente que pueda conseguirlo más fácil que otro, simplemente creo que el Elche, por clasificación, lo acabará consiguiendo», apuntaba.

Y aunque aún queda por certificar el acceso al playoff, apuntaba ya a una hipotética semifinal, aunque sin preferencias en cuanto al rival. «Mira, yo no he pensado en eso, sólo he pensado en el momento en que ascendamos», concluía. «Me da un poquito igual el rival, porque sé que nos van a exigir de la misma manera unos u otros. Sea el Mirandés, sea el Oviedo, el rival que sea lo vamos a afrontar como si fuera una final desde las semis».

Lo decía porque recuerda a su exequipo, al que no olvida. «Los animé muchísimo, vi el partido, lo sufrí con ellos», decía. «Me alegré muchísimo porque lograran mantenerse, por todos los jugadores que hay ahí, el staff, la afición, y yo siempre voy a apoyarles».

Más que nada a la afición porque la considera parte importante y a la de la UD Almería le pedía cosas, pues con ella dice tener un vínculo especial. «Si seguimos de esta manera, con el motor que nos da esta afición, que nos lleva a volandas, que nos sigue a todos lados, pues seguro que va a ser todo mucho más fácil», aseguraba. «Nos vienen unos partidos muy bonitos».