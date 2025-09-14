Toca-la otra vez

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La dichosa maquinita, aunque los hilos los mueve el de arriba. A. Lof
«El VAR no arbitra, sentencia a destiempo, congela la sangre del encuentro, mutila la celebración más pura que tiene este deporte, el gol»

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:10

El fútbol se está pudriendo en una pantalla. La pasión se nos escurre por el ojo mecánico de un invento que llegó con traje de ... salvador y se ha quedado en verdugo. El VAR no arbitra, sentencia a destiempo, congela la sangre del encuentro, mutila la celebración más pura que tiene este deporte, el gol. Ya no se grita, se murmura. Ya no se abraza, se espera la condena en una sala oscura, lejos de la hierba, lejos del ruido, lejos de la vida.

