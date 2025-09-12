El José Zorrilla, un campo casi 'gafe' en las visitas rojiblancas

José Gabriel Gutiérrez Almería Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Vuelve la UD Almería a un campo, el José Zorrilla, de los que en más ocasiones ha visitado desde que milita en la LFP. La de hoy será la decimocuarta para enfrentarse al Real Valladolid, con cinco en Primera y ocho en Segunda jugados y con el registro de marcadores favorable a los blanquivioletas, que han ganado seis, uno los rojiblancos y empate en los seis restantes.

Curiosamente, la única victoria de la UD Almería fue en la primera visita, En el balance de goles, el Real Valladolid ha marcado quince y la UD Almería nueve, resaltando que varios jugadores han militado en los dos equipos. Rubén Alcaraz, Javi Moyano, Antoñito, Javi Pérez y Luis Suárez, además del almeriense Joaquín y el entrenador 'JIM'.

La victoria fue 'sin' Fabri

La primera visita fue en el trigésima jornada de la Liga 2004/05 en Segunda División, jugado el 27 de marzo del 2005 con el arbitraje a cargo de Amoedo Chas. Ganó (0-1) el equipo almeriense, siendo Sahnoun el autor del gol de la única victoria de la UD Almería en campo pucelano. Curiosamente, Fabri, que era el técnico rojiblanco, no se sentó en el banquillo por sanción y la UDA ganó su primer partido en la corta etapa del gallego al frente del equipo, y al Real Valladolid le dirigió el croata Kresic. El once inicial almeriense estuvo formado por Valerio, Manolo Gaspar, Jaime, Soria, Lambea, José Ortiz, Sahnoun, Esteban Navarro, Martín Vellisca, Adorno e Ibán Espadas. También jugaron Lozano, Luna y Sisco, completando lista Ricardo Molina, Jamelli, Isaac y Galán.

Los dos siguientes, también en Segunda División. En la Liga 2005/06, victoria local (1-0), con Paco Flores, dirigiendo a la UDA. En la 2006/07, empate (2-2), marcando para los rojiblancos el local Pedro López en propia puerta y Míchel Carrilero, siendo Unai Emery, el técnico de la UD Almería, con ascenso de ambos equipos, junto al Real Murcia. Siguieron tres envites en Primera, en el campeonato 2007/08, con los mismos técnicos, ganó (1-0) el Real Valladolid. En la 2008/09, hubo victoria pucelana (2-0), siendo Arconada entrenador de la UD Almería y, en la 2009/10, empate (1-1), con gol rojiblanco de Albert Crusat, con Lillo en el banquillo y descenso del Valladolid.

Volvieron a 'verse' en la temporada 2011/12, en Segunda División, con empate (1-1), marcando Ulloa para la UD Almería que entrenaba Lucas Alcaraz. Nuevo reencuentro en Primera, en la 2013/14, y ganó (1-0) el Real Valladolid que entrenaba 'JIM', posteriormente en la UDA, y Francisco a los rojiblancos.

Las siguientes visitas, en Segunda División, empate (1-1) en la 2015/16, gol almeriense de Juan Villar y Gorosito de entrenador. En la 2016/17, otro empate (0-0), con Soriano de técnico de la UDA y, en la 2017/18, hubo victoria local (2-1), tanto rojiblanco de Sulayman y Lucas Alcaraz en el banquillo. En la 2021/22, nuevo empate (2-2), marcando Ramazani y Rodrigo Ely para la UDA dirigida por Rubi, que ascendió a Primera, con Real Valladolid y Girona FC. La última visita fue en la 2022/23 en Primera y ganó (1-0) el Real Valladolid, gol blanquivioleta lo marcó Weissman en el descuento.