José María Salmerón sustituye a Lasarte en la UD Almería

El técnico almeriense José María Salmerón, de 59 años y con una amplia trayectoria en los banquillos del fútbol español, ha sido el elegido para ... dirigir al filial de la Academia. El club ha confirmado que firma por esta temporada y una más, con el objetivo de reflotar al equipo y devolverle la estabilidad competitiva.

Salmerón, natural de Almería, cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos, habiendo pasado por clubes de distintas categorías como el Almería, Poli Ejido, Lorca Deportiva, Deportivo Alavés, Fuenlabrada, UCAM Murcia, Real Murcia, Recreativo de Huelva, Burgos, Badajoz y Atlético Sanluqueño. Su extenso recorrido le avala como un entrenador de perfil experimentado, acostumbrado a gestionar plantillas en contextos exigentes y con objetivos de ascenso o permanencia.

El estreno de Salmerón al frente del filial se producirá este domingo a las 17:00 horas en Chapín, donde el equipo se enfrentará al Xerez D.F.C. en un compromiso clave para empezar a revertir la dinámica actual.

La llegada del preparador almeriense supone una apuesta por la experiencia y el conocimiento del fútbol de cantera, en una etapa en la que la entidad busca consolidar su proyecto formativo sin perder competitividad en la categoría.