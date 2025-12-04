Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UDA anima a sus rivales

«La derrota de los rojiblancos en Elda, más que nada por la forma cómo se produjo, puede no afectar a los almerienses que saben que su equipo titular es otro, pero es indiscutiblemente un grito de aliento para sus rivales que no necesitan ver el partido copero para venirse arriba con tamaño bofetón»

Javier Gómez Granados

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:23

Dice Rubi que la eliminación en Copa no va a influir en la marcha de la UDA en la Liga. Debería ser así porque, de ... lo contrario, mal vamos. Es cierto, no obstante, que sí va a influir en cómo los rivales ven a la UDA en Liga. Los directos, especialmente. Porque en una temporada en la que el ascenso inmediato va a estar especialmente complicado, por aquello de la desesperación de tres clubes de esos llamados 'históricos' –como si los demás no tuvieran pasado– por recuperar una plaza entre los mejores, no conviene despistarse ni hacer concesiones innecesarias. Que para eso están los penaltis 'modelo Ceuta'.

