Indignación y críticas feroces de la UD Almería a LaLiga ante la baja de Suárez

Una profunda indignación sacude a la UD Almería y a su afición, desatada por las recientes manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, al respecto de la imposibilidad rojiblanca para poder contar con su delantero estrella, el colombiano, Luis Javier Suárez, que se ha marchado convocado por su selección durante el playoff de ascenso.

El club indálico y sus seguidores no han tardado en expresar su profundo desacuerdo con la visión de la patronal sobre la crítica situación que atraviesa el equipo en estas semifinales de playoff, obligado a competir sin su figura más destacada y máximo goleador. La cúpula almeriense, lejos de pasar por alto estas palabras, ha manifestado su rotundo rechazo, llegando a deslizar que al presidente de LaLiga «no le gusta el fútbol y le da igual la Segunda».

La respuesta más hiriente, y la que ha provocado un auténtico «enfado» en el club, ha sido la tajante afirmación de Tebas. «Los clubes, cuando fichen a los jugadores, tienen que pensar en estas cosas, no hay más». Esta declaración ha calado hondo, considerando que el Almería defiende la necesidad de fichar a «buenos jugadores» para poder generar «buenas ventas», algo que, según el club, es esencial para la sostenibilidad económica, ya que «sin ventas, no puedes pagar tus cuentas porque con el dinero de las televisiones no es suficiente». La directiva almeriense siente que se ha quedado «solo en la defensa del cambio del calendario» y no oculta su «tremendo enfado» por estas declaraciones.

Además, el Almería desmiente categóricamente la minimización del impacto de estas convocatorias, a la que el propio Tebas se refirió aludiendo a que sólo afecta a «cinco futbolistas» cada temporada. Desde la entidad rojiblanca se recuerda con incredulidad que han perdido no solo a Luis Suárez, sino también a Marc Pubill, y que se vieron forzados a realizar «maniobras para retener a Bruno Langa», quien también fue convocado por Mozambique para un partido amistoso.

Las justificaciones de Tebas, expuestas inicialmente en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER no han hecho más que avivar esta hoguera de descontento. El presidente defendió la continuidad del sistema de competición de Segunda División en estas fechas, argumentando que «llevamos jugando en estas fechas desde hace más de 15 años y seguiremos así porque ya ha sido aprobado para el año que viene». Argumentó que el impacto es aislado, afectando a «uno» o a «pocos más jugadores» en playoff, a diferencia de las fechas FIFA durante el año, que afectan a «7-8 jugadores». Según LaLiga, es «muy importante para el valor de esta categoría, y lo saben los clubes, es muy importante jugar las jornadas que no hay Primera división». La suma de estas fechas y la disputa de los playoffs en junio, afirmó, «da un valor muy importante a la categoría y a los derechos audiovisuales de todo el fútbol español», insistiendo en que «es muy importante que en el mes de junio tengamos fútbol nacional para que los suscriptores sigan también abonados», expuso.

A pesar de estas explicaciones, la insistencia de Manu Carreño, conductor del programa, sobre la estrella ausente de la UDA Almería, solamente obtuvo una respuesta que ahondó en la frustración del club rojiblanco, que hoy juega en Oviedo sin un jugador que ha marcado 27 goles en la temporada liguera. «Yo lo siento muchísimo. Han tenido mala suerte porque ha sido la tercera opción, se han lesionado dos jugadores por delante». Para los dirigentes y aficionados del Almería, estas palabras, junto con la insinuación de que los clubes deben prever estas situaciones al fichar, revelan una desconexión con la realidad y las necesidades de los equipos en momentos tan críticos. Los seguidores no han tardado en «despacharse a gusto mediante las redes sociales» en una cascada de críticas contra la postura de la presidencia de LaLiga.