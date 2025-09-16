Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nelson Monte y Leo Baptistao pelean por el balón. UDA
UD Almería

Ilusión ante una primera semana en la que puede haber descartes

Vuelven al grupo Soko y Chumi; se recupera tras la sanción a Lopy, Baba trabaja con el recuperador al final de la sesión y Aridana no aparece, por molestias

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

La UDA encara con ilusión una semana decisiva de entrenamientos, marcada por la preparación del partido del próximo sábado frente al Sporting, a jugar a las nueve de la noche en el UDAlmería Stadium. La plantilla rojiblanca trabaja con la presión añadida de la Segunda, donde cada tropiezo cuesta caro y obliga a traducir cada sesión en pasos firmes para no perder el tren.

Gui Guedes y Luna, en disputa del balón. UDA
Sergio Arribas en pleno rendimiento.. UDA
Todos trabajan metidos en la sesión. UDA
Talys se entrena con la intención de ser titular el sábado. UDA
Chumi, ya recuperado, puede estar el sábado con el equipo. UDA

La jornada dejó novedades importantes. Patrick Soko, que volvió de sus compromisos con Camerún tocado, y Chumi, con problemas de esguince, se reincorporaron al grupo y completaron la sesión con normalidad, mientras que Dion Lopy volverá a estar disponible tras cumplir sanción, lo que amplía las alternativas de Rubi en el centro del campo. Por su parte, Baba trabajó con el grupo y se ejercitó en la parte final con el recuperador, avanzando en su proceso de llegar bien al sábado. La nota negativa estuvo en la ausencia de Aridane, que no saltó al césped debido a molestias físicas.

Con este panorama, el Almería afronta unos días de entrenamientos en los que se pondrá especial atención en la solidez defensiva y en los ajustes tácticos necesarios para llegar al sábado en las mejores condiciones. El objetivo es sumar tres puntos que mantengan viva la ambición de un equipo que sabe que en Segunda cada detalle cuenta y cada resultado pesa en la carrera hacia el ascenso.

