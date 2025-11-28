Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lamento tras el acoso sin derribo del duelo del curso pasado que acabó sin goles. A. Lof/C. Barba
UD Almería

La SD Huesca, todo un 'hueso' en las visitas a la UD Almería

La historia. ·

Los oscenses han jugado ocho partidos, todos en Segunda División, con los rojiblancos, que ganaron tres, dos los azulgranas y hubo reparto en otros tres

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

Noveno enfrentamiento , todos en Segunda División, entre la UD Almería y la SD Huesca de visitante, tras un balance casi 'nivelado' en los marcadores de ... los ocho jugados, con tres victorias rojiblancas, dos azulgranas y tres empates. En el apartado goleador, mínima ventaja de la SD Huesca (5-6), con dos jugadores haciendo 'doblete', Leo Ulloa, por parte almeriense, y 'Cucho' Hernández, por la oscense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  3. 3 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  4. 4 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  5. 5 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  6. 6 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  7. 7

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  8. 8 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  9. 9 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  10. 10 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La SD Huesca, todo un 'hueso' en las visitas a la UD Almería

La SD Huesca, todo un &#039;hueso&#039; en las visitas a la UD Almería