La SD Huesca, todo un 'hueso' en las visitas a la UD Almería

Noveno enfrentamiento , todos en Segunda División, entre la UD Almería y la SD Huesca de visitante, tras un balance casi 'nivelado' en los marcadores de ... los ocho jugados, con tres victorias rojiblancas, dos azulgranas y tres empates. En el apartado goleador, mínima ventaja de la SD Huesca (5-6), con dos jugadores haciendo 'doblete', Leo Ulloa, por parte almeriense, y 'Cucho' Hernández, por la oscense.

En los banquillos, destacar que Rubi, actual entrenador de la UD Almería, ha dirigido a los dos equipos en sus enfrentamientos en campo almeriense, con una victoria cuando dirigía a la SD Huesca, y dos empates, ante su exequipo, al frente del equipo rojiblanco.

No abundaron los goles

El primer partido en campo almeriense fue en la Liga 2011/12 en Segunda División, con arbitraje de Arcediano Monescillo. Ganó (2-1) la UD Almería a la que entrenaba Lucas Alcaraz, con dos goles de Leo Ulloa y para la SD Huesca, a la que dirigió Quique Hernández que había sido técnico del Almería CF, marcó Camacho. El equipo almeriense alineó de inicio a Esteban, Rafita, Carlos García, Jakobsen, Dani Bautista, Aarón Ñíguez, Verza, Fernando Soriano, Bernardello, Aleix Vidal y Leo Ulloa. También jugaron Corona, Goitom y Omar Ramos, completando la convocatoria Diego García, Marcelo Silva, Jonathan Zongo y Acasiete. Con la SD Huesca jugó Sorribas, que había militado en la UDA en las temporadas 2002/03 y 2003/04.

En la segunda visita, en la 2012/13, victoria rojiblanca (1-0), gol de Charles, con Javi Gracia en el banquillo de la UDA, que ascendió a Primera, con Elche CF y Villarreal. Compás de espera hasta la 2012/13, para la tercera, esta vez con victoria azulgrana (1-2), cuyos goles los marcaron Luis Fernández y Darwín Machís; Chuli marcó para los rojiblancos. Joan Carrillo –ahora en el cuerpo técnico indálico– era entrenador de la UD Almería.

En la 2016/17, empate (0-0), con la UDA dirigida por el almeriense Fran Fernández, que era técnico del filial y había debutado la jornada anterior en campo del CD Lugo, tras la destitución de Soriano. Tras el partido le relevó Ramis.

La segunda derrota local de la UD Almería llegó en la Liga 2017/18, con un claro marcador (0-3). Al equipo azulgrana le entrenaba Rubi, actual técnico de la UDA, y a los rojiblancos Ramis. Marcaron el 'Cucho' Hernández, por partida doble y Gonzalo Melero, que después jugaría en la UDA. La SD Huesca ascendió a Primera, junto a la AD Rayo Vallecano y Real Valladolid.

Volvieron a enfrentarse en la Liga 2019/20 y llegó la tercera victoria (1-0) de la UD Almería, a la que entrenaba Pedro Emanuel, merced al gol de Sekou Gassama en el minuto 4 de juego. Arbitró Arcediano Monescillo. A la SD Huesca la dirigía Míchel Sánchez y al acabar esa temporada ascendieron a Primera, además del equipo azulgrana, Cádiz CF y Elche CF.

En las dos últimas visitas del equipo oscense se repitió el mismo marcador de empate (0-0). En la temporada 2021/22, ya con Rubi como entrenador de la UD Almería y ascenso rojiblanco a Primera al acabar la Liga, acompañado de Real Valladolid y Girona FC.

Finalmente, en la pasada temporada, el otro 'reparto de puntos' sin goles, de nuevo con Rubi, como en la de hoy, en el banquillo del equipo almeriense.