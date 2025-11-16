Gui Guedes: «Estamos en el campo el trabajo duro y el grupo que tenemos»

Gui se mostró satisfecho tanto por su actuación como por el resultado, respondiendo en UDA Radio que «hemos tenido una semana de entrenos muy buena ... y creo que hemos hecho un partidazo todos y con la afición muy, muy, muy top y hemos conseguido los tres puntos».

El luso también reflexionó sobre la buena dinámica que atraviesa el equipo, con ocho partidos sin perder y cinco victorias consecutivas en casa, destacando que «estamos disfrutando mucho, pero el fútbol es el momento. Hay que continuar a trabajar e intentar ganar todos los partidos posibles», afirmó, recordando que el objetivo del ascenso está muy presente en el vestuario.

Además, valoró el hecho de mantenerse en lo alto de la clasificación incluso con un partido menos, explicando que «con un partido menos estamos arriba. Estamos haciendo las cosas muy, muy, muy bien». Así Gui, Guedes describió un vestuario eufórico tras vencer a un rival directo en la parte alta de la tabla, subrayando que «el vestuario está muy, muy feliz. La gente está muy contenta y hay que continuar», aseguró, consciente de que la exigencia no cesa. Ahora, el equipo ya piensa en el próximo duelo ante el Leganés el próximo sábado en Butarque, expresando que «ahora toca descansar, pero tenemos ya en la cabeza el Leganés y vamos a intentar sumar los tres puntos».