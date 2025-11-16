Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gui Guedes cuajó una actuación acorde del equipo. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Gui Guedes: «Estamos en el campo el trabajo duro y el grupo que tenemos»

El luso se mostró feliz, pero ya enfocado en el partido del próximo sábado frente al CD Leganés

Antonio del Rosal

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

Gui se mostró satisfecho tanto por su actuación como por el resultado, respondiendo en UDA Radio que «hemos tenido una semana de entrenos muy buena ... y creo que hemos hecho un partidazo todos y con la afición muy, muy, muy top y hemos conseguido los tres puntos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

